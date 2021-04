Wann ist Weltlachtag? Datum und Bedeutung

Der Weltlachtag findet jährlich im Mai statt. Datum, Bedeutung und Fakten - lesen Sie hier alle Infos rund um den Aktionstag.

Deutsche sind weltweit nicht unbedingt für ihren ausgeprägten Humor bekannt - dieses Vorurteil sollte allerdings schnell aus der Welt geschaffen werden. Spätestens am Weltlachtag. Da geht es nämlich nicht nur um das Lachen an sich, sondern auch um Gemeinschaft und Frieden. Lesen Sie hier alle Infos zum Lachtag.

Wann ist Weltlachtag? Datum

Der Weltlachtag wird jährlich am ersten Sonntag im Mai begangen. Pünktlich um 14 Uhr wird gemeinsam für mindestens eine Minute gelacht. Auf der Internetseite der deutschen Lachclubs heißt es: drei Minuten lachen. Gemeinsam mit Freunden, Familie, Bekannten - oder auch alleine.

Weltlachtag: Bedeutung und Geschichte

Der Weltlachtag hat seinen Ursprung in Indien. 1998 organisierte der Arzt Madan Kataria eine Massenveranstaltung in Mumbai, bei der alle Teilnehmer gemeinsam Lachyoga betreiben sollte. Mehr als 12.000 Mitglieder aus lokalen und internationalen Lachclubs trafen sich zum kollektiven Gekichere.

Diese Praxis fand immer mehr Anhänger und nun wird der Weltlachtag weltweit begangen - auch in Deutschland.

Lachclubs in Deutschland - Infos zum Weltlachtag

Weltweit haben sich mittlerweile mehr als 6000 Lachclubs gebildet. Auch in Deutschland findet die Lachbewegung immer mehr Anhänger. Rund 150 Lachclubs sind offiziell auf Lachclub.info gelistet. In Berlin kümmert sich die Initiative "Hauptstadt lacht" regelmäßig um Lach-Termine. Am Weltlachtag wurden in den vergangenen Jahren Treffen auf dem Tempelhofer Feld veranstaltet, wo die Teilnehmer für einige Minuten herzhaft lachen sollten.

Lachen ist gesund

Es ist wissenschaftlich erwiesen, wie gesund lachen für den Körper sein kann. Beim Lachen werden etwa 300 Muskeln angespannt und der Körper schüttet Glückshormone aus, wodurch sich das Stresslevel senkt. Außerdem wird durch das schnelle Atmen der Stoffwechsel angeregt. Auch Hans Ulrich Schmidt, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bestätigte, dass sich Lachen positiv auf das Immunsystem auswirkt.

Falls Sie zum Weltlachtag noch auf der Suche nach Aktivitäten sind, finden Sie hier zwei Vorschläge:

Lachtraining in der Gruppe

Beim Lachtraining in der Gruppe geht es darum loszulassen. Die Teilnehmer sollen sich dabei gegenseitig anstecken und sich dem Lachen hingeben. Anschließend folgen meist Meditations- und Enstpannungsübungen.

Lachen vor dem Spiegel

Falls die Hemmungen für das Lachtraining in der Gruppe vorerst zu groß sind, können Sie das Lachen auch zuhause vor dem Spiegel üben. Sie entscheiden selbst wie weit sie gehen wollen, doch selbst eine aufrechte Pose und hochgezogenen Mundwinkel können sich schon positiv auf ihre Stimmung auswirken.

Einige fun-facts zum Lachtag:

"Von den Lebewesen lacht allein der Mensch" - dieser Ansicht war der griechische Philosoph Aristoteles (384-322 v.Chr.). Er glaubte, dass die Fähigkeit zu Lachen maßgeblich Menschen und Tiere unterscheidet. Ob Tiere wirklich lachen können, ist bis heute in der Wissenschaft nicht eindeutig geklärt.

Gelotophobie nennt man in der Wissenschaft die krankhafte Angst davor, ausgelacht zu werden. (dpa, AZ)

