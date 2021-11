Pressestimmen zu "Wetten, dass..?": "Es funktioniert. Noch immer"

Die Sonderausgabe von "Wetten, dass..?", die Thomas Gottschalk moderierte, erreichte hohe Einschaltquoten. Die Pressestimmen loben die Show überwiegend.

Mit einer überlangen Show, Tierwetten, Baggern und berühmten Gästen wie Schlagersängerin Helene Fischer und Show-Erfinder Frank Elstner hat das ZDF am Samstagabend das 40-jährige Jubiläum der Sendung "Wetten, dass..?" gefeiert. Thomas Gottschalk, der die Fernsehshow zum letzten Mal vor zehn Jahren moderiert hatte, führte durch den Abend. An seiner Seite stand Michelle Hunziker.

Manche Pressestimmen lobten Gottschalk für die Moderation und bescheinigten dem ZDF eine gelungene Wiederauflage der Show, die unter der Moderation von Markus Lanz laut FAZ etwas war, das "nicht zu den Sternstunden des deutschen Fernsehens" zählt. Andere befanden: "Wetten, dass..?" dürfte es weiterhin geben - nur nicht mit Gottschalk. Lesen Sie hier, wie die Medien die Sendung kommentierten.

"Wetten, dass..?": Pressestimmen zur Jubiläumsshow

"Die Wiederauflage der Samstagabend-Show ist dem reaktivierten Thomas Gottschalk gelungen. Nicht trotz, sondern auch wegen Helene Fischer und Abba." Süddeutsche Zeitung

"In wenigen Augenblicken verdichtet sich das, was die Show seit ihrer ersten Ausstrahlung auszeichnet: Der Zweifel der Stars gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Leistung. Ein sozial kompetenter Moderator stellt Augenhöhe her." Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Am Ende der überlangen Sonder­ausgabe muss man sagen: Wette gewonnen, Experiment leidlich geglückt – wir sehen uns im nächsten Jahr." RND

"Man hat das Gefühl, hier einen Menschen in seiner natürlichen Umgebung zu beobachten. Gottschalk ist "Wetten, dass..?" und "Wetten, dass..?" ist Gottschalk. Es funktioniert. Noch immer." Stern

"Sicherlich lässt sich das Abba-Revival für das Voyage-Album nicht mit der Spezialausgabe von „Wetten, dass..?“ vergleichen. Doch für das deutsche Unterhaltungsfernsehen war dieser Samstagabend ein durchaus besonderer und zugleich ein außerordentlich gelungener Moment mit einem kurzzeitig sogar händchenhaltenden Moderatorenpaar Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker." Tagesspiegel

"Einmal im Jahr kann solch ein Fernsehereignis eine wohltuende Abwechslung sein. Die beste Nachricht des Abends lautet: "Wetten, dass..?" funktioniert noch – auch wenn die zehnjährige Pause offenbar nicht in die kreative Ausarbeitung der Wetten geflossen ist. Bagger hin, Außenwette her. Ein bisschen mehr geht da schon noch. Nur eines geht eben nicht mehr: Ein Thomas Gottschalk, der sich für den Nabel der Welt hält." t-online.

"Der Wetten, dass..?-Erfinder Frank Elstner darf die letzte Wette moderieren und es ist ganz angenehm zum Durchatmen, kurz einen Showmaster zu sehen, der nicht nur sich selbst in den Mittelpunkt stellen möchte." ZEIT ONLINE

