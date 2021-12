Wolfsland - Die traurigen Schwestern in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute den Krimi "Wolfsland - Die traurigen Schwestern". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Winter: Die ARD strahlt "Wolfsland - Die traurigen Schwestern" aus. Und wir sagen Ihnen an dieser Stelle, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Wolfsland - Die traurigen Schwestern" am 9.12.21 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Wolfsland - Die traurigen Schwestern" ist heute, am Donnerstag, 9. Dezember 2021, in der ARD zu sehen. Beginn ist um 20.15 Uhr. Rund anderthalb Stunden beste Unterhaltung sind garantiert. Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat für einen Fernsehabend, der kann sich "Wolfsland - Die traurigen Schwestern" auch zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek ansehen.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Wolfsland - Die traurigen Schwestern"

Es ist ein furchtbarer Fund auf einem einsamen Parkplatz: Der tote Körper von Polizeiobermeister Raaben liegt nahe des Berzdorfer Sees. Schnell haben die Ermittlerinnen und Ermittler den Verdacht, dass der Beamte absichtlich und mehrfach von einem Pkw überrollt worden ist.

Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) und Butsch (Götz Schubert) übernehmen den Fall. Für Viola wird es ganz besonders herausfordernd, ist ihr Kollege doch auch zwei Monate nach einer Schießerei noch schwer mitgenommen. Nicht nur körperlich, insbesondere seelisch ist Butsch nach wie vor beeinträchtigt. Seine Motivation für die Arbeit tendiert gegen Null.

Gelingt es Viola dennoch, den grausamen Mord aufzuklären? Und: Schafft sie es, gleichzeitig auch noch den traumatisierten Kollegen aufzurichten?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Wolfsland - Die traurigen Schwestern" im Cast

Burkhard "Butsch" Schulz - Götz Schubert

- Viola Delbrück - Yvonne Catterfeld

- Jakob Böhme - Jan Dose

- Björn Delbrück - Johannes Zirner

- Dr. Tobias Grimm - Stephan Grossmann

- Gregor Ebertin - Andreas Schmidt

"Wolfsland - Die traurigen Schwestern" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben Interesse am Film "Wolfsland - Die traurigen Schwestern", ausgerechnet am Donnerstag sind Sie aber schon verplant? Dann schauen Sie sich doch "Wolfsland - Die traurigen Schwestern" einfach als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

(AZ)

