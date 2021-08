Zerstörungsaktion

08:51 Uhr

Er zerstörte einen neuen Wohnkomplex: Das sagt der Wut-Baggerfahrer

Plus Matija P., der in Blumberg im Schwarzwald einen von ihm errichteten Neubau auf spektakuläre Weise demolierte, sieht sich als Opfer einer Bau-Mafia.

Von René Laglstorfer

Es sind Bilder, die um die Welt gegangen sind, und über die nicht nur in Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis wohl noch lange gesprochen wird: Ein 25-Tonnen-Bagger fährt seine Schaufel aus, aber rammt sie nicht in die Fassade eines Abrisshauses, sondern in die eines nagelneuen Wohnkomplexes – immer und immer wieder, bis der Neubau mit 31 Wohnungen an der Vorder- und Rückseite verwüstet ist. Der geschätzte Schaden: 500.000 bis 700.000 Euro.

