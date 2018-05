vor 28 Min.

Zwei Verletzte bei Schießerei an US-Schule Panorama

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der in einem Vorort von Indianapolis in einer Schule geschossen hat.

Erneut hat es an einer Schule in den USA eine Schießerei gegeben. Diesmal wurden zwei Menschen verletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Bei einer Schießerei an einer Schule im US-Bundesstaat Indiana sind zwei Menschen verletzt worden. Die Opfer seien ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte Polizeisprecher David Bursten am Freitag. Zur Schwere der Verletzungen machte er keine Angaben. Die Schüler der betroffenen Noblesville-West-Mittelschule in einem Vorort von Indianapolis seien in eine benachbarte High School gebracht worden, wo ihre Eltern sie abholen könnten.

Laut Polizei wurde ein Verdächtiger festgenommen. Der Vorfall reiht sich ein in eine lange Reihe von Schul-Schießereien in den USA. Erst vor einer Woche hatte ein 17-Jähriger an einer High School in Texas acht Schüler und zwei Lehrer erschossen. Forderungen nach schärferen Waffengesetzen in dem Land verliefen bislang weitgehend im Sande. (AFP)

