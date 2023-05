Marode Rahmede-Talbrücke im Sauerland erfolgreich gesprengt

Um 12.00 Uhr fiel die Rahmede-Talbrücke am heutigen Sonntag in sich zusammen. Die marode Brücke ist kontrolliert gesprengt worden.

Die marode Rahmede-Talbrücke ist am Sonntagmittag in Lüdenscheid kontrolliert gesprengt worden. Um Punkt 12.00 Uhr ertönte an der A45 in Nordrhein-Westfalen ein lauter Knall und die 70 Meter hohe Brücke fiel in sich zusammen. Gefolgt von einer riesigen Rauchwolke. Das 17.000 Tonnen schwere Bauwerk an der deuschlandweit bedeutenden Autobahn wurde mit etwa 150 Kilogramm Sprengstoff zu Fall gebracht. Sie war seit rund 17 Monaten gesperrt.

Rahmede-Talbrücke gesprengt: "Es hätte nicht besser laufen können"

"Das sah toll aus, gibt überhaupt keine Frage. Sie ist exakt gerade nach unten gefallen, es hätte nicht besser laufen können", freute sich Sprengmeister Michael Schneider. Nach der Sprengung gab es Applaus von den Schaulustigen, beim Public Viewing brach sogar Jubel aus. In der Innenstadt von Lüdenscheid hatten sich mehr als 1000 Menschen versammelt.

Vor der Sprengung hatte teils nervöse Stimmung geherrscht. "Natürlich haben wir größtes Vertrauen in die Sprengmeister, aber wenn man vor dieser Brücke ersteht, auch allerhöchsten Respekt!", sagte Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und Bundestagsabgeordneter: "Das ist schon große Ingenieurskunst! Der Tag ist ganz wichtig: kein Aufbruch ohne Abbruch!"