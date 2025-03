A8 Richtung Stuttgart bei Albabstieg das ganze Wochenende gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer, die am Wochenende auf der A8 von Bayern aus Richtung Stuttgart oder Karlsruhe fahren, müssen sich auf längere Fahrtzeiten einstellen. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, ist die A8 am Albabstieg „Drackensteiner Hang“ am kompletten kommenden Wochenende gesperrt. Die entgegengesetzte Fahrtrichtung – die A8 Richtung München – ist nicht betroffen. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Die Vollsperrung der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe beginnt am Freitag, den 21. März, um 22 Uhr und endet am Montag, den 24. März um 5 Uhr. Betroffen ist der Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen. Die beiden Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt sind in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe in dieser Zeit gesperrt. Als Grund für die Sperrung nennt der Autobahnbetreiber „umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen an Straße und Brücken“.

A8 bei Drackensteiner Hang gesperrt: Das sind die Umleitungen

Auch Autobahn-Parkplätze und die Tank- und Rastanlage Aichen sind demnach betroffen. Letztere wird am Freitag ab 18 Uhr bis zum Ende der Vollsperrung gesperrt. Die übrigen Parkplätze im gesperrten Autobahnbereich sind bereits am Mittwochnachmittag dicht gemacht worden.

Es wird für die Strecke eine Umleitung eingerichtet, es kann aber dennoch zu Verzögerungen und Staus kommen. Die Autobahn GmbH empfiehlt für die Sperrung auf der A8 beim Albabstieg folgende Ausweichrouten:

Umleitung für den Fernverkehr: Wer Richtung Mannheim/Heilbronn muss, sollte ab dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auf die A7 und die A6 ausweichen.

Umleitung für den Verkehr Richtung Stuttgart/Karlsruhe: Ab der Anschlussstelle Ulm-West sollten Reisende auf die B10 über Geislingen an der Steige/Göttingen/Plochingen und die B313 bis zur Anschlussstelle Wendlingen fahren, wo es wieder auf die A8 geht.

Umleitung für den lokalen Verkehr: Autofahrerinnen und Autofahrer sollten ebenfalls ab der Anschlussstelle Ulm-West auf die B10 ausweichen und über die B466 bis zur Anschlussstelle Mühlhausen fahren. Wer sich vor Ort gut auskennt, sollte das Gebiet im besten Fall weiträumig umfahren.

A8-Sperrung Richtung Stuttgart: Autofahrer sollen Navi ausschalten

In diesem Zusammenhang betont die Autobahn GmbH, dass die Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer vermeintliche Schleichwege nicht zu nutzen und „ausschließlich der offiziellen Umleitung zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten“. Ziel sei es, die Fahrzeuge auf der A8 möglichst schnell auf die Umleitungsstrecke zu führen und Ausweichverkehr zu verhindern.

Die Gegenfahrbahn – die A8 Stuttgart in Richtung München – ist von den Maßnahmen nicht betroffen und am ganzen Wochenende befahrbar. Neben der Sperrung der Autobahn ist auch die Nutzung der Kreisstraße K1447 im Bereich Drackensteiner Straße derzeit nicht möglich. Sie ist wegen Arbeiten im Forstbereich für insgesamt zwei Wochen gesperrt – noch bis zum 28. März, 18 Uhr.

Auf der A8 kommt es im Bereich von Albauf- beziehungsweise Albabstieg bereits seit einigen Monaten immer wieder zu Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Deshalb gibt es auf der Verbindungsautobahn zwischen den beiden Landeshauptstädten Stuttgart und München häufiger temporäre Sperrungen und Staus auf diesem Streckenabschnitt.