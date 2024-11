Abnehmen ohne Hungergefühl: Dieser Sport hilft, es zu unterdrücken

Man rafft sich schon auf zum Sport, zieht die Laufschuhe an, aber sobald man wieder daheim ist, kommt der Hunger. Abnehmen kann sehr hart sein. Gut, dass die Wissenschaft ständig forscht und dabei immer wieder neue Dinge herausfindet.

Für Hunger ist ein Hormon verantwortlich: Ghrelin. Vereinfacht gesagt, lässt Ghrelin das Hungergefühl steigen. Deshalb ist es besser, wenn weniger davon ausgeschüttet wird. Frühere Studien fanden bereits heraus, dass Bewegung einen Einfluss auf dieses Hormon hat. In einer neuen, kleinen Studie der Universität von Virginia gibt es nun neue Erkenntnisse: Hochintensiver Sport wirkt sich stärker auf Ghrelin aus. Und hilft damit, das Hungergefühl abzuschwächen. Insbesondere Frauen dürften sich freuen: Bei ihnen soll eine Art des Sports besser wirken, als bei Männern – das High-Intensity Training (hochintensiver Sport).

Übrigens: Wer morgens frühstückt, sollte einige Dinge beachten, um sich gesund und schlank zu ernähren. Zudem ist es sinnvoll, eine sättigende Mahlzeit zu sich zu nehmen, um keine Heißhungerattacken zu erleiden.

Abnehmen mit Sport: Wie unterdrückt es das Hungergefühl?

Entscheidet man sich dazu, Abnehmen zu wollen, ist ein ganzheitlicher Ansatz wichtig. Ernährung, Psyche und Sport. Mit der richtigen Ernährung ist schon einmal sehr viel erreicht: Ein ausgewogenes Kaloriendefizit unterstützt ein gesundes Abnehmen, ohne Jojo-Effekt. Entscheident ist der Faktor, wie stark das eigene Hungergefühl ist, wofür das Hormon Ghrelin zuständig ist, das hauptsächlich im Magen produziert wird.

In der Studie der Forscher aus den USA fasteten die sechs Frauen und acht Männer über Nacht, ehe sie dann Sport in unterschiedlicher Intensität machten und anschließen ihr Hungergefühl beobachteten.

Um den Unterschied zwischen moderater und hochintensiver Anstrengung zu messen, wurde der Laktat-Wert im Blut geprüft. Das Hormon Ghrelin hat zwei Arten: acyliertes und deacyliertes. Beide regulieren, wie hungrig man sich fühlt, wobei acyliertes Ghrelin den Appetit anregt. Je weniger acyliertes Ghrelin, desto geringer der Hunger.

Moderater Sport oder High-Intensity Training: Was hilft mehr gegen Hunger?

Diejenigen, die hochintensiv trainierten, hatten anschließend weniger Hunger. Bei Frauen war der Effekt stärker ausgeprägt, als bei Männern. Konkret beobachteten die Forscher:

Hohe Intensität reduzierte bei Männern und Frauen den deacylierten-Ghrelin-Spiegel stärker als moderate Intensität

Bei Frauen sank auch das acylierte Ghrelin deutlich bei hoher Intensität

In dieser Studie also, an der vergleichsweise wenig Personen teilgenommen haben und deshalb noch weitere Überprüfungen der Ergebnisse notwendig sind, zeigte sich, dass Hunger bei hochintensivem Sport stärker unterdrückt wird, als bei morderatem Training. Davon profitieren offensichtlich Frauen stärker als Männer. Warum genau das so ist, wird sicherlich noch weiter erforscht. Für das Abnehmen ist diese Erkenntnis sicherlich nicht die schlechteste. Bedacht werden sollte, dass die Studie mit gesunden Erwachsenen in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurde. Nicht nur bei gesundheitlichen Bedenken sollte man also genau überlegen, welcher Sport persönlich geeignet ist.

