"Adam Project 2": Kommt die Fortsetzung auf Netflix?

Im Netflix-Film "The Adam Project" begibt sich Ryan Reynolds auf eine Zeitreise und trifft sein 13-jähriges Ich. "The Adam Project" belegte sofort Platz 1 der Netflix-Charts und wurde allein in der ersten Woche 92 Millionen Stunden gestreamt. Nun stellt sich allerdings die Frage, ob es eine Fortsetzung des Netflix-Films geben wird.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles, was bisher zu "Adam Project 2" bekannt ist. Wann ist der Start? Wie ist die Handlung? Und welche Schauspieler sind in der Besetzung?

"Adam Project 2": Wann ist der Start der Fortsetzung?

An sich ist der erste Teil "The Adam Project" eine abgeschlossene Geschichte ohne offenes Ende. Trotzdem könnte es möglicherweise eine Fortsetzung des Erfolg-Films geben, da viele ähnliche Netflix-Produktionen einen zweiten Teil bekommen haben. Von offizieller Seite ist jedoch noch nichts bestätigt worden. Daher gibt es auch noch kein Start-Termin für eine mögliche Fortführung der Geschichte.

Film.at berichtet, über die Äußerungen des Regisseurs Shawn Levy: "Dieses Ding ist genau das, was wir machen wollten, und ich denke, wir werden es einfach dabei belassen." Levy sagte außerdem, dass es wohl genug Ideen für eine Fortsetzung geben würde, er aber derzeit nicht in der Lage ist diesen Ideen nachzugehen. Er möchte es lassen, wie es bereits ist.

Shawn Levy schließt zwar zunächst einen zweiten Teil von "Adam Project" aus, trotzalledem könnte es von Netflix eine Fortsetzung geben - eine offizielle Ablehnung gibt es bisher nämlich noch nicht.

Was ist die Handlung von "Adam Prodject 2" auf Netflix?

Da Netflix selbst bisher keine Informationen dazu veröffentlicht hat, ob es überhaupt einen zweiten Teil von "The Adam Project" geben wird, ist auch zu einer möglichen Handlung bisher nichts bekannt. Da das Ende von Teil 1 ziemlich schlüssig ist, ist es schwierig, diesbezüglich Vermutungen aufzustellen.

Im ersten Teil trifft der 13-jährige verhaltensauffällige Adam Reed, dessen Leben nicht gerade reibungslos verläuft, auf sein älteres Ich. Dieser hat ihn aufgesucht, um ein schreckliches Ereignis zu verhindern und damit die Zukunft zu beeinflussen. Ihr Plan verläuft, wie sollte es anders sein, nicht ohne Hindernisse. Denn schwer bewaffnete Gegner versuchen, die beiden Adams aufzuhalten. Ebenfalls eine Rolle spielt die furchtlose Laura, die den beiden hilft.

In einer Fortsetzung könnte es weitere Zeitreisen geben, zum Beispiel zu anderen Lebensabschnitten des älteren Adams. Ob die Geschichte weitergeht oder wie sie dann verläuft, bleibt bisher jedoch reine Spekulation.

Besetzung: Welche Schauspieler könnten im Cast von "Adam Project 2" dabei sein?

Da der ältere Adam die Hauptrolle in Teil 1 ist, würde Ryan Reynolds bei einem Teil 2 wahrscheinlich wieder zur Besetzung gehören. In "The Adam Project" spielt der Nachwuchsschauspieler Walker Scobell den jüngeren Adam. In den Rollen seiner Eltern sind Mark Ruffalo als sein Vater und Jennifer Garner als die Mutter zu sehen.

Welche Schauspieler genau bei "Adam Project 2" dabei sind, ist jedoch nicht bekannt, da bisher nicht einmal sicher ist, ob es einen zweiten Teil auf Netflix geben wird.

Sobald es neue Informationen bezüglich der Frage "Kommt die Fortsetzung von 'The Adam Project' auf Netflix?" gibt, erfahren Sie diese hier in diesem Artikel.