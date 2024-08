Rund 600 Augsburger: Woher strömten Fans zu Adele nach München?

Zusammen mit dem österreichischen Unternehmen Invenium Data Insights hat der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica am Donnerstag eine Mobilfunk-Analyse von den Besucherinnen und Besuchern des ersten Adele-Konzerts in München veröffentlicht. Die Daten zeigen, aus welchen Ländern, Bundesländern und Landkreisen Fans am Wochenende in das extra gebaute Stadion auf dem Messegelände reisten.

74.000 Adele-Fans waren beim Eröffnungskonzert in München

Insgesamt kamen knapp 74.000 Menschen, um die Eröffnungsshow von Superstar Adele nicht zu verpassen. Die Sängerin wird in den nächsten vier Wochen zehn Konzerte in München spielen, die einzigen in Europa. Es wundert deshalb nicht, dass laut der Mobilfunk-Analyse rund 10.000 Besucherinnen und Besucher direkt aus Großbritannien kamen. Die Fans aus dem Heimatland der Sängerin bildeten damit den mit Abstand größten Anteil Anreisender aus dem Ausland.

Platz zwei der Einreiseländer ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf die geografische Nähe zurückzuführen. Rund 4 200 Fans kamen am Wochenende aus Österreich. Mit etwas mehr als 4 100 Menschen dicht dahinter lagen allerdings auch die deutlich weiter entfernten Niederlande.

Mobilfunkdaten aller Landkreise der Region: Knapp 600 Menschen kamen aus Augsburg

Überraschend ist nach Einschätzung von O2 Telefónica, dass sich so viele Menschen auf den weiten Weg aus den Vereinigten Staaten gemacht hätten. Rund 1 000 US-Amerikanerinnen und Amerikaner sind nach München geflogen. Damit liegen die USA immerhin in den Top 10 der internationalen Anreiseländer. Insgesamt reiste rund die Hälfte der Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland an. Zum Vergleich: Bei Taylor Swift in Gelsenkirchen waren das nur rund zwölf Prozent.

Die Daten von O2 Telefónica zeigen auch, wie groß der Anteil von Adele-Fans in der Region um Augsburg war. Knapp 600 Menschen fuhren direkt aus der Stadt zum Konzert nach München. Auffällig ist, dass in allen Landkreisen der Region Mobilfunkdaten auf dem Weg zum Messegelände erfasst wurden. Knapp 450 Menschen kamen zum Eröffnungskonzert aus dem Landkreis Augsburg. Auf Platz in der Region drei liegen der Analyse zufolge das Unterallgäu und Landsberg am Lech mit jeweils ungefähr 300 Fans.

O2 Telefónica analysierte nur, an welchen Orten Adele-Fans am Tag des Eröffnungskonzerts ihre Reise nach München starteten. Die Daten sind anonymisiert, aggregierten und geben keinen Aufschluss darüber, woher einzelne Besucherinnen und Besucher stammen.