Vulkan Ätna brodelt und legt Flugverkehr auf Sizilien lahm

Seit Tagen spuckt der Ätna auf Sizilien Asche und Lava. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am nahegelegenen Flughafen in Catania, der zweitgrößten Stadt auf Sizilien. Dort bleibt der Flugverkehr auch am Montag teilweise gesperrt, wie der Webseite des Flughafens zu entnehmen ist.

Dort heißt es, dass der Krisenstab die Lufträume bis 18.30 Uhr (Ortszeit) schließt, in denen sich die Aschewolke des Vulkans bewegt. Zugleich könnten Lufträume, die am Sonntag geschlossen worden waren, wieder geöffnet werden. Bei den Abflügen vom Flughafen gebe es keine Einschränkungen. Dennoch sind die Passagiere aufgefordert, sich über ihren Flug zu informieren, bevor sie sich zum Flughafen begeben.

Ätna: Der Vulkan ist ständig aktiv

Wie die Bild berichtet, besteht aufgrund der Vulkanaktivitäten keine Gefahr für die umliegenden Dörfer oder Siedlungen. Da auf dem Ätna zugleich Schnee liegt, kam es zu beeindruckenden Bildern. Videos in den sozialen Medien zeigen Skifahrer auf dem Ätna, hinter denen die glühende Lava zu sehen ist.

Der Ätna ist mit einer Höhe von 3403 Meter über dem Meeresspiegel der höchste Vulkan Europas. Er ist ständig aktiv, seit Dezember 2020 ist er mit sich steigernden Ascheauswürfen und kleineren Lavaströmen wieder verstärkt aktiv. Erst im vergangenen Juli stieß der Vulkan eine 6,1 Kilometer hohe Aschewolke aus. Damals musste der Flughafen von Catania den Flugverkehr aussetzen.