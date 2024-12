Fahndung mit Hubschrauber – Einbrecher festgenommen

Drei Männer sind nachts in eine Firma in Aspach im Rems-Murr-Kreis gewaltsam eingebrochen. Dabei hätten sie den Alarm ausgelöst und seien anschließend zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung samt Hubschrauber ein. Drei Tatverdächtige im Alter von 31, 32 und 34 Jahren wurde daraufhin getrennt voneinander an unterschiedlichen Orten aufgegriffen.

Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Verdächtigen nichts aus der Firma für Baustoffhandel, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Gericht soll nun über das weitere Vorgehen entscheiden.