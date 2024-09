Metallteile in Schokobrezen: Aldi ruft Gebäck zurück

Wegen möglicher Metallkörpern, Splittern oder Scherben ruft Aldi Nord Brezen mit Schokoladen-Überzug zurück. Betroffen sind die „Alpenschmaus Schokolierte Brezel“ des Lieferanten Millano in den 140-Gramm-Beuteln in den Sorten Vollmilch und Zartbitter. Die betroffene Charge trägt das Mindesthaltbarkeitsdatum 03-2025 und 04-2025. Der Artikel wurde in einer Aktion am 02.09.2024 gehandelt.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels, weitere Artikel des Lieferanten sowie weitere Artikel der Marke „Alpenschmaus“ sind nicht betroffen, so das Unternehmen. Kunden können das Produkt in allen Aldi-Nord-Filialen zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet.