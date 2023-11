Deutscher Lebensmittelhersteller ist insolvent: Produkte von Aldi und Rewe betroffen

Ein deutscher Lebensmittelhersteller aus Hamburg hat Insolvenz angemeldet. Seine Produkte sind auch bei Aldi und Rewe erhältlich. Wie es jetzt weitergehen soll.

Die Nachricht hat in der Lebensmittelbranche für Wellen gesorgt: Das deutsche Start-up Purefood musste Insolvenz anmelden. Die Produkte des Unternehmens sind auch in großen Ketten wie Aldi und Rewe zu finden. Was Kunden jetzt erwartet.

Deutscher Lebensmittelhersteller insolvent: Produkte gibt es auch bei Aldi und Rewe

Purefood ist ein deutsches Start-up aus Hamburg, das sich auf die Herstellung von Bio-Lebensmitteln spezialisiert hat. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für seine Marken Lycka und Teatox. Lycka ist dabei eine Marke, die sich auf vegane und Bio-Produkte spezialisiert hat. Ursprünglich mit Eis gestartet, hat die Marke ihr Sortiment mittlerweile um Granola und Snacks erweitert. Auch Pizza zählt zum Angebot. Jedes verkaufte Lycka-Produkt ermöglicht laut der Website von Purefood die Finanzierung einer Schulmahlzeit in Ostafrika.

Teatox bietet funktionale Bio-Tees an. Die Tees kommen laut Hersteller immer ohne Zusatz von Aromen aus und sind als loser Tee im Ziplock, Doppelkammerbeutel und mit Tee-Accessoires erhältlich. Ein Prozent des Umsatzes werde laut Purefood für Wasserprojekte in Nepal verwendet.

Trotz einer Restrukturierung im letzten Jahr und einem Umsatz von 6,4 Millionen Euro im Jahr 2021 konnte das Unternehmen keine großen wirtschaftlichen Erfolge erzielen. Purefood musste daher am 10. Oktober 2023 den Antrag auf Insolvenz am Amtsgericht Hamburg einreichen musste, weil der Hauptanteilseigner, das Corvis Family Office beschlossen hat, das Start-up nicht mehr weiter zu finanzieren. Dies berichtete zuerst die Lebensmittel Zeitung.

Hersteller Purefood ist insolvent - Aldi, Edeka, Real und Rewe betroffen

Die Marke Lycka ist in verschiedenen Supermärkten wie Edeka, Aldi-Süd, Real, Rewe und anderen zu finden. Trotz der Insolvenz plant das Unternehmen laut einem Bericht des Portals t-online weiterhin auf dem Markt präsent zu sein. Das bedeutet, dass die Produkte von Lycka vorerst wohl nicht aus den Regalen verschwinden werden. Konkrete Pläne, wie das Unternehmen seine Geschäfte forsetzen will, sind derzeit allerdings noch nicht bekannt.

