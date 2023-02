Alexander Bommes kehrt nach Auszeit wohl bald zurück

Mehrere Monate war Alexander Bommes nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Er hatte sich eine Auszeit genommen – diese soll aber bald enden.

Monatelang war ARD-Moderator Alexander Bommes nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Der 47-jährige Moderator nahm sich wegen gesundheitlicher Probleme eine Auszeit. Diese soll aber bald enden. Wie die Sport Bild berichtet, plant die "Sportschau" ab März wieder mit Bommes. "Sollte er zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder fit sein, werden wir die entsprechenden Sendungen mit anderen Moderatorinnen und Moderatoren besetzen", teilte die ARD mit.

Alexander Bommes fiel bei Fußball- und Handball-WM aus

Der ehemalige Handballspieler Bommes war erstmals am 19. November bei einem Handball-Bundesliga-Spiel ausgefallen. Danach verzichtete er auf die Hauptmoderation im ARD-Studio bei der Fußball-WM in Katar. Auch seine Einsätze bei der Handball-WM im Januar in Polen und Schweden hatte er abgesagt und erklärt: "Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM." Er soll sich im vergangenen Jahr mehrere Infektionen eingefangen haben.

Wer die "Sportschau" in den kommenden Wochen moderieren wird, steht bereits fest. Laut ARD führen Esther Sedlaczek und Jessy Wellmer durch die Sendung. Wellmer ist am 18./19. und 25./26. Februar im Einsatz, Sedlaczek am 4./5. März. Die Termine danach seien noch nicht besetzt.

Alexander Bommes moderiert seit 2011 die "Sportschau"

Bommes steht seit 2007 als Moderator vor der Kamera und gehört seit 2011 zum Team der "Sportschau". Von 2015 bis 2019 moderierte er die Talkshow "Tietjen und Bommes" im NDR. Seit 2012 steht er auch für die Quiz-Sendung "Gefragt – Gejagt" vor der Kamera.