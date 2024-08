"Fallout", Staffel 2: Was ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt?

Die Serie "Fallout" bekommt eine zweite Staffel! Das steht inzwischen fest. Prime Video kündigte die Fortsetzung der Videospielverfilmung am 19. April 2024 über X, vormals Twitter, an - und damit gerade einmal acht Tage nach dem Release von Staffel 1. Die erste Staffel der Serie stand nach dem Release an der Spitze der Streaming Charts von Amazon Prime Video. In dem X-Post, der die Fallout-Fortsetzung bestätigte, sind Lucy MacLean (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) und Cooper Howard, bekannt als Der Ghul (Walton Goggins), zu sehen. Die drei wichtigsten Figuren werden damit auch in Staffel 2 eine Rolle spielen. Wann wird diese starten? Und worum wird es inhaltlich gehen? Nachfolgend finden Sie alle bereits bekannten Informationen zu Start, Besetzung und Handlung.

"Fallout"-Serie: Staffel 2 ist sicher

Dass es eine zweite Staffel der Serie geben könnte, wurde schon länger vermutet. Wie es Anfang April bei Deadline hieß, soll es Steuervergünstigungen für den Dreh der zweiten Staffel in Kalifornien geben. Dabei geht es um 25 Millionen US-Dollar, damit die Fortsetzung der bislang so erfolgreichen Serie im Golden State gefilmt wird. Aus diesem Grund standen die Voraussetzungen für eine zweite Staffel schon vor Start der ersten nicht schlecht. Insbesondere der Erfolg nach der Veröffentlichung war ein weiterer Indikator. Inzwischen ist es amtlich: "FALLOUT will be back for SEASON 2", schreibt Prime Video auf X.

"Fallout": Start von Staffel 2

Offiziell sind noch keine Daten bekannt, wann die zweite Staffel der beliebten Serie veröffentlicht werden soll - der Post auf X enthält ebenfalls kein konkretes Datum. Moviepilot verweist darauf, wie aufwändig die Serie in der Produktion ist und vergleicht sie mit "Die Ringe der Macht" und "House of the Dragon". Während die Seite bei ein wenig "Glück" auf einen Start "noch vor Ende 2025" hofft, geht Kino.de davon aus, dass sich Fans noch bis 2026 gedulden müssen. Schließlich habe der Dreh der ersten Staffel ungefähr zehn Monate gedauert - die Serie erschien dann aber erst ein Jahr später.

Besetzung von "Fallout": Schauspieler im Cast von Staffel 2

Nicht nur das Bild auf X, das die bekannten Charaktere zeigt, deutet darauf hin, dass die Reise der drei Protagonisten auch in Staffel 2 weiter geht. In einem Interview von The Hollywood Reporter mit Jonathon Nolan, einem der beiden Produzenten von "Fallout", gibt dieser zu verstehen, dass er sich über den bestehenden Cast freue und daher keine Anthologie-Serie plant. Man müsse sich also keine Gedanken machen, dass es in der nächsten Staffel mit völlig neuen Figuren weitergehen könnte.

Die Besetzung wird damit im Großen und Ganzen gleich bleiben. Bei Staffel 1 sind folgende Schauspielerinnen und Schauspieler mit von der Partie gewesen:

Handlung von "Fallout", Staffel 2: Worum geht es in den neuen Folgen?

Wie könnte es in der postapokalyptischen Welt von Fallout nun in der zweiten Staffel weitergehen? Jonathan Nolan und Lisa Joy lassen in einer Pressemeldung von Amazon verlauten: "We can’t wait to blow up the world all over again" - sie können es gar nicht erwarten, die Welt erneut in die Luft zu jagen, zitiert Variety. Was das konkret heißen mag, birgt noch eine Menge Interpretationsspielraum.

Viel mehr Informationen liegen darüberhinaus aktuell noch nicht vor. Das Videospiel selbst liefere wohl auch keine Hinweise auf den weiteren Handlungsverlauf. So ist man in Staffel 1 schon im 23. Jahrhundert angelangt - damit ist die Zeit, die aus den Spielen bekannt ist, bereits abgelaufen.

Man kann sich darauf einstellen, dass der Ghul und Lucy Hank weiter auf den Fersen bleiben und Maximus wird Lucy wohl nicht aufgeben wollen. Generell wird die Handlung von Staffel 2 aller Voraussicht nach genau da weitermachen, wo Staffel 1 endete. Schauplatz könnte demnach New Vegas sein, wo Hank mit seiner Power Armor landet.

"Fallout"-Serie: Die Folgen von Staffel 2

Mit der ersten Staffel wurden insgesamt acht Folgen veröffentlicht. Manche der Episoden dauerten etwa 45 Minuten, andere waren mit eine Laufzeit von über 75 Minuten deutlich länger. Wie viele Episoden die die neue Staffel haben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Macher der Serie an Staffel 1 orientieren und erneut acht Folgen ins Auge fassen.