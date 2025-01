«Geschichte schreiben»: Chiefs wieder im Super Bowl

Travis Kelce feierte auf der Bühne schon fast wieder wie beim Super Bowl. Als der Star der Kansas City Chiefs zu singen anfing und Superstar Taylor Swift nur wenige Meter entfernt jubelte, erinnerte vieles an die Szenen nach dem Triumph der Chiefs vor einem Jahr in Las Vegas. Schon damals hatte der selbstbewusste Modellathlet Kelce angekündigt, sein Team werde als erstes der Geschichte den wichtigsten Titel im American Football dreimal in Serie gewinnen - nun sind die Chiefs dank eines 32:29 gegen die Buffalo Bills nur noch einen weiteren Sieg davon entfernt. «Wir sind nie zufrieden», sagte Kelce, bevor er «Get Down Tonight» von KC & The Sunshine Band anstimmte.

«Mir fehlen die Worte», sagte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, der im Gegensatz zu Kelce eine starke Partie ablieferte, zwei Touchdowns durch Läufe selbst erzielte und einen weiteren durch einen Pass vorbereitete. «Es geht nicht um einen oder ein paar Leute, es geht um alle in diesem Team. Das ist ein Teamsport.» Er freue sich darauf, nach New Orleans zu reisen: «Lasst uns Geschichte schreiben.»

Letztmals drei Meisterschaften in Serie holte ein Team in einer der großen US-Profi-Ligen nach Angaben des Senders CBS zuletzt vor gut einem Vierteljahrhundert - damals waren es die Basketballer der Los Angeles Lakers in der NBA. Die Chiefs sind das vierte Team, dass es dreimal in Serie in den Super Bowl geschafft hat. Die Bills zählen ebenfalls zu diesem Kreis, haben die Trophäe aber noch nie gewonnen.

Wie vor zwei Jahren: Chiefs treffen wieder auf Eagles

Am 9. Februar geht es für die Chiefs in New Orleans gegen die Philadelphia Eagles. Gegen sie hatte die Serie aus aktuell noch zwei Super-Bowl-Triumphen vor zwei Jahren begonnen. Damals in Arizona gewannen die Chiefs 38:35 - dieses Mal aber kommen die Eagles mit Saquon Barkley als Leistungsträger angereist. Beim 55:23 gegen die Washington Commanders um den deutschen Profi Brandon Coleman kam der Runningback auf drei eigene Touchdowns, zwei davon in den beiden ersten Angriffen der Partie.

«Ich habe immer davon geträumt. Aber der Traum war nicht, dabei zu sein, sondern zu gewinnen», sagte Barkley nach der dominanten Vorstellung, bei der auch sein Quarterback Jaylen Hurts mit drei Touchdowns und einem Touchdown-Pass überzeugte.

Chiefs haben in Playoffs zuletzt vor drei Jahren verloren

Im US-Bundesstaat Louisiana bekommen es die Eagles nun mit einem Chiefs-Team zu tun, dass in den Playoffs seit drei Jahren nicht mehr verloren hat und auch gegen die Bills wieder einen Weg zum Sieg fand. Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren waren die Chiefs in den Playoffs Endstation für Buffalo. Quarterback Josh Allen hat im Duell mit Patrick Mahomes in der Hauptrunde zwar die vergangenen vier Partien gewonnen, in den Playoffs aber alle vier verloren.

Denn in den Playoffs sind die Chiefs seit dem Beginn der Ära Patrick Mahomes so schwer zu schlagen wie keine andere Mannschaft in der NFL. Seit er den Job als Spielmacher der Chiefs übernommen hat, führte er seine Mannschaft in sieben Jahren immer mindestens ins Finale der AFC. 2020, 2023 und 2024 holten die Chiefs den Super Bowl. Jetzt haben sie die Chance auf den vierten Titel binnen sechs Jahren. Kelce würde dann sicher wieder auf der Bühne singen - und Swift nicht weit entfernt davon auf dem Rasen feiern.

Xavier Worthy erzielte einen spektakulären Touchdown für die Chiefs Foto: Ashley Landis/AP/dpa

Travis Kelce spielte eine unauffällige Partie, war beim Feiern mit Freundin Taylor Swift aber vorne dabei. Foto: Charlie Riedel/AP/dpa

Saquon Barkley überragte beim Sieg der Eagles gegen Washington. Foto: Chris Szagola/AP Photo/dpa