NFL in Berlin: Indianapolis Colts sind Gastgeber

Die Indianapolis Colts kehren nach Deutschland zurück. Zwei Jahre nach ihrem Gastspiel in der National Football League (NFL) in Frankfurt wird das Team in der kommenden Saison das Regular-Season-Spiel im Berliner Olympiastadion bestreiten, wie Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland, mitteilte. «Wir freuen uns, ein extrem leidenschaftliches Team in Deutschland zu haben. Deutschland ist ein wichtiger Markt für die NFL, da die Fangemeinde und die Leidenschaft für das Spiel weiter wachsen.»

Berlin erlebt in der zweiten Jahreshälfte seine Premiere als Austragungsort der amerikanischen Profiliga. Bis zu drei Spiele werden in der bis 2029 ausgelegten Zusammenarbeit in der Hauptstadt stattfinden.

Die Colts waren schon im November 2023 in Frankfurt zu Gast. Damals konnten sie ihr Spiel gegen die New England Patriots mit 10:6 gewinnen.

Neun mögliche Gegner für die Colts

Als mögliche Gegner der Colts kommen neun Mannschaften infrage. Außer den Houston Texans, Jacksonville Jaguars, Tennessee Titans und den Miami Dolphins könnten auch die Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals, San Francisco 49ers oder die Atlanta Falcons in Berlin antreten. Der Gegner wird bekanntgegeben, sobald die NFL im Frühjahr den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht hat.

Der NFL-Deal kostet Berlin nach Angaben des Senats 12,5 Millionen Euro.

