Nach Aus bei "Die Pochers": Amira Pocher hat offenbar einen neuen Podcast-Partner

Nachdem Oliver Pocher seine Noch-Ehefrau im gemeinsamen Podcast "Die Pochers" durch seine Ex-Frau ersetzt hat, hat Amira nun offenbar auch einen neuen Gesprächspartner.

Erst ging ihre Ehe in die Brüche, dann auch ihr gemeinsamer Podcast. Nachdem Amira und Oliver Pocher nach ihrer Trennung noch angekündigt hatten, ihren Podcast "Die Pochers" gemeinsam weiterführen zu wollen, hat Oliver Pocher inzwischen aber eine neue Gesprächspartnerin an seiner Seite. Und auch Amira Pocher macht jetzt einem Bericht der Bild zufolge mit einem neuen Mann an ihrer Seite weiter.

"Die Pochers" jetzt mit Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Doch von vorn. Ende August bestätigten Amira und Oliver Pocher ihre Trennung nach zahlreichen Gerüchten in ihrem Podcast. Damals sagten sie noch: "Wir werden ja – hoffentlich kriegen wir das hin – weiter ein Team sein und sind halt jetzt weiterhin für euch als Podcast-Paar da. Privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind."

Das änderte sich dann aber recht schnell. Ende Oktober gab Oliver Pocher auf Instagram das Ende der Podcast-Reihe mit seiner Noch-Ehefrau bekannt. Als Begründung nannte er einen "Vertrauensverlust". Doch er machte mit einer neuen Gesprächspartnerin weiter. "Der Podcast bleibt in der Familie", kündigte Oliver Pocher an. Seine neue Podcast-Partnerin ist Sandy Meyer-Wölden, mit der er von 2009 bis 2013 zusammen und auch verheiratet war. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

Bericht: Amira Pocher startet neuen Podcast

Nur wenige Tage später soll jetzt auch Amira Pocher einen Podcast-Ersatz für ihren Noch-Ehemann gefunden haben. Nach Angaben der Bild wird sie in einem Podcast regelmäßig mit ihrem zwei Jahre älteren Bruder Ibrahim sprechen. Laut dem Bericht haben die beiden die erste Folge noch nicht aufgenommen. Doch offenbar soll sich Amira Pocher gleich zu Beginn zu ihrer persönlichen Situation äußern wollen. Ansonsten soll sie mit ihrem Bruder allgemeine Themen der Woche besprechen. Laut der Bild beginnt der Podcast am 14. November. Jeden Dienstag soll eine neue Folge auf Podimo erscheinen.

