Ministerpräsident Rhein: «Anschlag trifft uns ins Mark»

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat sich erschüttert über den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit mindestens zwei Toten gezeigt. «Ein furchtbarer Anschlag reißt uns aus der Adventsruhe und trifft Deutschland ins Mark», sagte Rhein in einem auf der Plattform X veröffentlichten Statement. «Mein Mitgefühl und meine Gedanken sind bei den Menschen in #Magdeburg: bei den Opfern, ihren Angehörigen und den Einsatzkräften.»

Ein Autofahrer war am Abend in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gerast. Mindestens zwei Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

