Apple Event 2022: Live-Stream, Datum und Uhrzeit der Apple-Keynote

Beim ersten Apple Event 2022 werden heute höchstwahrscheinlich das iPhone SE 3 und das neue iPad Air vorgestellt. Hier finden Sie alle Infos zum Live-Stream mit Datum und Uhrzeit der Apple-Keynote am 8. März.

Heute am 8. März 2022 findet die erste diesjährige Apple-Keynote statt. Apple stellt wie üblich neue Produkte vor - diesmal vermutlich unter anderem das iPhone SE 3 und das neue iPad Air. Das Apple-Event beginnt in Deutschland heute Abend. Sie möchten das Online-Event im Live-Stream verfolgen? Hier finden Sie alle relevanten Infos rund um die Apple-Keynote mit Datum und Uhrzeit.

Apple Event 2022: Datum und Uhrzeit bei der Apple-Keynote

Die erste Apple Keynote 2022 findet am heutigen Dienstag, 8. März 2022, statt. Los geht es in den USA um 10 a.m. (PST), was in Deutschland dann heute Abend um 19.00 Uhr (MEZ) ist.

Apple Event 2022: So sehen Sie die Übertragung im Live-Stream

Übertragen wird das Apple Event 2022 kostenlos im Live-Stream auf der offiziellen Website sowie auf YouTube. Dort können Sie sich jeweils auch eine Erinnerung für den Start-Termin heute Abend setzen.

Video: kabel eins

Was wird heute Abend auf der Apple-Keynote gelauncht?

Medienberichten zufolge sollen heute, 8. März 2022, ein neues iPhone und ein neues iPad vorgestellt werden. Beim Smartphone handelt es sich nicht um den Nachfolger des iPhone 13, sondern um das iPhone SE 3. Zusätzlich scheint das iPad Air herausgebracht zu werden.

Die letzte Version des iPhone SE hat Apple 2020 in die Läden gebracht. Seitdem gab es kein neues Modell der günstigen Smartphone-Version mehr. Das iPhone SE 3 soll nun unter anderem 5G, eine verbesserte Kamera und einen schnelleren Prozessor haben. Bezüglich des Designs soll sich laut Apple-Insider Mark Gurman nicht so viel geändert haben. Auch das neue iPad Air scheint mit einem schnelleren Chip sowie 5G ausgestattet zu sein.

Zusätzlich dazu könnten noch weitere Neuheiten wie ein neuer Mac, ein leistungsstärkerer Mac Mini, das iOS-Update 15.4 oder das Feature Unicersal Control, welches iPads und Macs verbinden kann, präsentiert werden. Dies sind jedoch bisher nur Spekulationen anderer Medien. Welche Produkte Apple genau auf den Markt bringt, erfahren Sie heute Abend um 19.00 Uhr (MEZ).