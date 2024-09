Apple Event 2024: Enthüllung des neuen iPhone 16 – Was steckt hinter dem Motto „Glowtime“?

Ein Jahr ist es her, dass Apple sein iPhone 15 präsentiert hat. Turnusmäßig steht nun der Nachfolger an, der – genau wie in den Jahren zuvor – auf einem speziellen Apple-Event präsentiert wird. Dieses soll am 9. September 2024 stattfinden. Unter dem Motto „It’s Glowtime“ verspricht das Event nicht nur spannende Neuerungen bei den iPhones, sondern auch bei weiteren Produkten wie der Apple Watch und den AirPods. Was Nutzer von dem Event erwarten dürfen und welche Spekulationen zu dem Motto kursieren, erfahren Sie in diesem Artikel.

Apple lädt zum „It‘s Glowtime“-Event heute am 9. September 2024

Das Apple-Event unter dem Motto „It‘s Glowtime“ soll am 9. September um 10 Uhr Pacific Time stattfinden. Für deutsche Apple-Fans bedeutet das, dass das Event um 19 Uhr Ortszeit beginnen wird. Dies teilte der Konzern am 26. August auf seiner Website mit. Wie gewohnt, wird Apple die Veranstaltung im Steve Jobs Theater in Cupertino abhalten – dem Ort, der für die Produktvorstellungen des Techriesen bekannt ist. Das Event soll weltweit live übertragen werden, sodass Interessierte die Möglichkeit haben, die Präsentation in Echtzeit über Apples Website, den YouTube-Kanal oder die Apple TV App zu verfolgen.

Das Motto des diesjährigen Events hat bereits im Vorfeld für reichlich Spekulationen gesorgt. Viele Fans und Nutzer fragen sich, was Apple damit andeuten könnte und welche Hinweise sich daraus auf die kommenden Produktvorstellungen ableiten lassen.

Einige Experten vermuten, dass „It’s Glowtime“ auf neue Display-Technologien hindeuten könnte, die in den neuen iPhones, Apple Watches oder anderen Geräten zum Einsatz kommen werden. Eine weitere Interpretation des Mottos deutet darauf hin, dass „Glowtime“ symbolisch für neue AI-Funktionen stehen könnte, die das Nutzererlebnis auf eine „hellere“, intuitivere Ebene heben. Insbesondere die Integration von Apple Intelligence in die iPhone 16-Serie könnte hier gemeint sein, was die Geräte durch fortschrittliche künstliche Intelligenz deutlich leistungsfähiger machen würde – zumindest mutmaßen so einige Nutzer auf YouTube.

Was genau sich Apple mit diesem malerischen Teaser gedacht hat, wird vermutlich wie immer erst deutlich werden, wenn das Event am 9. September zu Ende gegangen ist.

iPhone 16-Reihe: Gerüchteküche läuft vor dem Apple-Event heiß

Im Fokus des Events – dafür muss man kein Hellseher sein – wird am 9. September insbesondere die neue iPhone-Reihe stehen. Voraussichtlich also die vier neuen Modelle, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max, die an diesem Tag offiziell vorgestellt werden sollen. Erwartet wird, dass Apple mit diesen neuen Modellen einige spannende Neuerungen präsentiert.

Ein Höhepunkt der iPhone 16-Serie könnte die Integration der neuesten Generation von Apple Intelligence, der firmeneigenen KI-Technologie, sein. Diese KI-Features sollen nicht nur die Interaktion mit dem iPhone noch intuitiver gestalten, sondern auch völlig neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen, wie etwa smartere Fotografie-Funktionen oder eine verbesserte Sprachsteuerung durch Siri. Dem Technik-Portal CNET zufolge wird insbesondere in den Pro-Modellen erwartet, dass Apple diese Technologie in vollem Umfang ausrollt, um anspruchsvolleren Nutzern gerecht zu werden.

Auch die Hardware könnte einige bemerkenswerte Updates erfahren. So deuten Gerüchte der vergangenen Monate darauf hin, dass die Pro-Modelle mit einem leicht größeren Display ausgestattet sein werden, wobei die Bildschirmdiagonale auf 6,3 Zoll beim iPhone 16 Pro und 6,9 Zoll beim Pro Max anwachsen könnte. Dies würde in Kombination mit schmaleren Displayrändern zu einem noch immersiveren Seherlebnis führen, wie The Verge feststellte. Zudem könnte die Einführung eines neuen Action-Buttons auf allen Modellen das Bedienkonzept des iPhones erweitern, mutmaßt macrumors.com. Dieser Button könnte individuell konfigurierbar sein und beispielsweise als direkter Auslöser für die Kamera dienen. Das würde die Nutzung des iPhones noch flexibler gestalten.

Ein weiterer, erwarteter Fokus liegt auf den Kamerafunktionen. Von mehreren Experten wurde spekuliert, dass Apple insbesondere bei den Pro-Modellen auf eine Verbesserung der Kameratechnologie setzt. So könnten diese Geräte einen fünffachen optischen Zoom sowie einen neuartigen Kamerasensor erhalten, der noch detailreichere und farbgetreuere Aufnahmen ermöglicht. Die Basismodelle hingegen könnten von einer vertikalen Anordnung der Kameras profitieren, was speziell für die Aufnahme von 3D-Videos im Zusammenhang mit Apples Vision Pro Headset von Bedeutung sein könnte.

Abgerundet wird das neue iPhone-Design möglicherweise durch die Einführung neuer Farbvarianten, einschließlich eines neuen Bronzetons für die Pro-Modelle.

Apple Watch Series 10 und Ultra 3: Größer und intelligenter

Neben den neuen iPhones erwarten viele Experten auch Neuerungen bezüglich der Apple Watch. So soll am 9. September voraussichtlich die 10er-Reihe vorgestellt werden. Für Power-Nutzer und Sportler soll eine Apple Watch Ultra 3 in den Startlöchern stehen.

Die Apple Watch Series 10 könnte dabei mit einem deutlich größeren Display aufwarten, das selbst in der kleineren Version mit 45 Millimetern die Größe der bisherigen größeren Modelle erreicht. Die größere Version der Series 10 wird voraussichtlich auf 49 Millimeter anwachsen, was sie fast auf das Niveau der aktuellen Apple Watch Ultra bringt, schreibt der Stern in einer Analyse.

Für die Apple Watch Ultra 3, die speziell für extrem aktive und abenteuerlustige Nutzer konzipiert ist, sind ebenfalls einige Neuerungen zu erwarten. Berichten zufolge wird das Display dieser Version auf 52 Millimeter anwachsen, was es zum bisher größten Display in der Apple Watch-Reihe machen würde. Neben dem größeren Display könnte die Ultra 3 CNET zufolge auch neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen bieten, darunter eine präzisere Erkennung von Stress und möglicherweise sogar eine Schlafapnoe-Überwachung, die Atemaussetzer während der Nacht erkennen kann.

Update für die AirPods beim Apple Event

Insbesondere die Mittelklasse-Modelle der AirPods könnten dem Stern zufolge in diesem Jahr ein bedeutendes Upgrade erhalten. Erstmals sollen diese Modelle mit Active Noise Cancelling ausgestattet werden, eine Funktion, die bisher den teureren AirPods Pro vorbehalten war.

Übereinstimmenden Berichten von CNET und t3n zufolge, wird außerdem erwartet, dass die AirPods Max, Apples High-End-Kopfhörer, ebenfalls ein Update erhalten. Die größte Neuerung könnte dabei der Wechsel zu einem USB-C-Anschluss sein, der erstmals die Unterstützung von Lossless-Audio-Formaten über Kabel ermöglichen würde. Diese Änderung würde nicht nur die Kompatibilität mit anderen Geräten verbessern, sondern auch die Audioqualität weiter steigern.

Es wird zudem spekuliert, dass Apple die AirPods-Modelle optisch leicht überarbeitet, möglicherweise mit kürzeren Stielen und neuen Farboptionen. Hier gibt es allerdings deutlich weniger Hinweise, als zu den anderen Gerüchten bezüglich des Apple Events.