Astronomie

14:16 Uhr

Zu wolkig - Blick auf Mondfinsternis nur vereinzelt möglich

Artikel anhören Shape

Nicht überall in Deutschland werden Himmelsgucker die partielle Mondfinsternis am Abend mit eigenen Augen sehen können. Wo die Chancen noch am besten stehen.

In weiten Teilen Deutschlands werden Wolken am Samstagabend den Blick von Himmelsguckern auf die partielle Mondfinsternis verhindern. Am besten stehen die Chancen auf Wolkenlücken noch südlich der Donau und vor allem am Alpenrand, wie der Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. "Dort muss man sich aber wärmer einpacken", empfahl er. Die Temperaturen dort würden oft nur wenige Grad über Null liegen. Auch vom Raum Hamburg bis hinein nach Brandenburg könnte es am Abend Auflockerungen geben, später würden dann aber auch dort wieder Wolken aufziehen, erklärte Bauer. Im Rest von Deutschland stünden die Chancen eher schlecht. Bei einer partiellen Mondfinsternis kreuzt der Erdtrabant nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde zum Vollmond-Zeitpunkt die Erdbahn und tritt teilweise in den Kernschatten der Erde ein. Das beginnt gegen 21.35 Uhr. Gegen 22.14 Uhr wird der Höhepunkt der Mondfinsternis erwartet. Um 22.53 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten der Erde dann wieder. (dpa)

Themen folgen