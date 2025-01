Ein Schwerverletzter nach Angriff mit Machete auf offener Straße in Selb

Im nordbayerischen Selb nahe der tschechischen Grenze hat ein Mann zwei Personen mit einer Machete angegriffen. Ein Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Polizei stoppte den Angriff und nahm den mutmaßlichen Täter in Gewahrsam. Über den Vorfall informierten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof in einer gemeinsamen Presseerklärung am Mittwoch.

32-Jähriger griff in Selb zwei Menschen mit einer Machete an

Demnach sei der mutmaßliche Angreifer 32 Jahre alt und habe am Montagabend mit einer Machete einen 52-Jährigen auf der Straße in einem Wohngebiet in Selb angegriffen. Zwei Schnitte im Kopfbereich hätten die ältere Person schwer verletzt, jedoch nicht in Lebensgefahr gebracht. Einsatzkräfte hätten den 52-Jährigen in ein Krankenhais gebracht. Zuvor habe eine Zeugin beobachtet, wie die zwei Männer stritten, und meldete die Auseinandersetzung der Polizei.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter meldeten, sei der Tatverdächtige im Anschluss daran auf eine 20-jährige Frau losgegangen, die den Angriff jedoch abwehren konnte und unverletzt blieb. Zusätzlich dazu soll der Mann zwei Fahrzeuge beschädigt haben. Dabei sei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Dem Bericht zufolge habe der mutmaßliche Täter versucht zu fliehen, sei aber wenig später in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen worden.

Mutmaßlicher Täter sitzt nach Attacke mit einer Machete in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizei Hof ermittle bereits. Das Motiv oder die Hintergründe seien zwar noch unklar. Wegen des Verdachts auf Einfluss von Alkohol oder Drogen hätten Beamtinnen und Beamte dem Tatverdächtigen jedoch bereits Blut entnommen. Für den 32-Jährige sei außerdem bereits ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährliche Körperverletzung ausgestellt worden. Der mutmaßliche Angreifer befinde sich nun in Untersuchungshaft. (mit dpa)