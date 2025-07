Motorradfahrer stirbt - Mitfahrerin schwer verletzt

Ein Motorradfahrer aus Bayern ist bei einem Unfall in Hessen ums Leben gekommen. Seine Mitfahrerin wurde schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Beide Opfer stammen aus Aschaffenburg, der Unfall ereignete sich auf einer Landesstraße im Kreis Darmstadt-Dieburg.

Der 36 Jahre alte Mann und die 43 Jahre alte Frau waren am Samstagmittag auf einer Landstraße zwischen Kleestadt und Langstadt unterwegs. Etwa auf halber Strecke verlor der Motorradfahrer laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte.

«Durch den Sturz zog sich der 36-Jährige so schwere Verletzungen zu, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb», so die Polizei. Die Mitfahrerin wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt.

Motorradunfall auch auf der A66

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad kam es am Samstagmittag auf der Autobahn 66 zwischen Bad Orb und Gelnhausen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtete. Der Motorradfahrer verlor auf der linken Fahrspur die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts ab und krachte in die Leitplanke. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Um dem Hubschrauber die Landung zu ermöglichen, musste die Autobahn gesperrt werden.