Zwischen zwei großen Buchten im Norden Mallorcas liegt Alcúdia, direkt an der weit ins Mittelmeer ragenden Halbinsel Victòria. Die Platja de Muro, ein besonders langer und schöner Strand, ist nur wenige Gehminuten entfernt. Man kann dort weit ins Meer gehen, ohne schwimmen zu müssen. Alcúdia ist bei Deutschen sehr beliebt. Und in der kleinen Gemeinde endet nun ein Streit, der in Spanien eigentlich nirgendwo zu enden schien. Der Konflikt zwischen Tierschützern und Pferdekutschern. In Alcúdia fahren bald Kutschen mit einem Elektromotor herum. Elektromotor statt Pferd. Lenkrad statt Zügel. Lautloses Rollen statt Hufe-Klackern. Die Kutscher stellen um, weil sie die Kritik von Tierschützern leid sind. Und weil sie jetzt zu jeder Tageszeit fahren dürfen. Von 12 bis 18 Uhr war das im Sommer häufig nicht möglich: Der Tierschutz, zu heiß. Nun aber präsentierten die Kutscher stolz ihre gerade aus einer Fabrik in Valencia angelieferten Kutschen. Sie sollen wohl zu Ostern im Einsatz sein. Vorbei sind dann die Zeiten, in denen an den Satteln Sonnenschirme angesteckt waren, um wenigstens den Kopf der Tiere zu schützen.

Die neuen Kutschen sind bis zu 25 Stundenkilometer schnell

Die neuen Kutschen ähneln den alten, sind weiß, haben rote Räder, ein rotes Dach, rote Sitzpolster, einen Blinker und können bis zu 25 Stundenkilometer schnell fahren. Acht Elektrokutschen sind im Einsatz, haben Platz für fünf Mitfahrer. Eine Kutschfahrt dauert eine halbe Stunde und kostet weiterhin 15 Euro, auch wenn die Kutscher jeweils 30.000 Euro für eine Elektrokutsche ausgegeben haben. Die Fahrt führt durch den historischen Ortskern von Alcúdia, das 6000 Einwohner und eine Stadtmauer hat. Auch Málaga möchte umstellen. In Palma, der größten Stadt auf den Balearen, wird darüber diskutiert. Dort fahren 30 Pferdekutschen herum. Urlauber machen Fotos mit den Tieren vor der Kathedrale. Und sogar in Alcúdia kommen Traditionalisten weiter auf ihre Kosten. Zwei der zehn zugelassenen Kutschen werden noch bis Ende Oktober von Pferden gezogen.