Ganztagsplätze: Hessen sieht sich bei Grundschulen im Plan

Das Land Hessen sieht sich beim Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen gut aufgestellt. Das geht aus der Antwort des hessischen Kultusministers Armin Schwarz (CDU) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Wiesbadener Landtag hervor.

Das Kultusministerium nehme prognostisch einen Platzbedarf in der ganztägigen Förderung für rund 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe an. «Studienergebnisse des Deutschen Jugendinstituts und der TU Dortmund gehen bei der Zahl der rechtsanspruchserfüllenden Ganztagsplätze von einem Mindestbedarf von 68 Prozent und einem Höchstbedarf von 75 Prozent für Hessen aus», erläuterte Schwarz.

Erfahrungsgemäß würden im schulischen Ganztag in Hessen jährlich zwischen 11.000 und 13.000 zusätzliche Plätze geschaffen. «Mit der weiteren Schaffung von rund 11.000 bis 13.000 Plätzen in den beiden kommenden Schuljahren – und der Beibehaltung der Hortplätze – können die bestehenden Bedarfe bis zum Schuljahr 2026/2027 gedeckt werden.» Damit liege in Hessen der Ausbau ganztägiger Angebote im Plan.