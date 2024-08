Zuschauerpreis der Bad Hersfelder Festspiele an Simon Zigah

Der Zuschauerpreis der Bad Hersfelder Festspiele 2024 geht an den Schauspieler Simon Zigah für seine Rolle als Mackie Messer in «Die Dreigroschenoper». Das entschieden Besucherinnen und Besucher in einer Abstimmung, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Auf dem Programm stand am letzten Abend der 73. Auflage der Festspiele das Musical «A Chorus Line». Zigah war 2009 bereits mit dem Hersfeldpreis für die Rolle Polyphem in Torsten Fischers «Odyssee» ausgezeichnet worden.

Die Festspiele in Osthessen gehören zu den größten und traditionsreichsten in Deutschland. Das Programm der 74. Ausgabe soll Ende Oktober bekanntgegeben werden.