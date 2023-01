Entdeckung von Monster-Kröte in Australien sorgt wohl für Weltrekord

Australische Ranger haben eine Entdeckung gemacht, bei der sie ihren Augen kaum trauen konnten: ihnen lief eine riesige Aga-Kröte über den Weg, die für einen Weltrekord sorgen dürfte.

Eine Kröte, die so viel wiegt, wie so manches neugeborenes Menschenbaby: In Australien wurde in einem Nationalpark eine gigantische Aga-Kröte entdeckt. Das Exemplar einer "Cane Toad", so der englische Artenname, bringt laut der Umweltorganisation "Queensland Environment" 2,7 Kilogramm auf die Waage. Die australischen Ranger nannten die Kröte liebevoll "Toadzilla". Die Monster-Kröte könnte nun für einen Weltrekord sorgen.

Entdeckung von Monster-Kröte in Australien: Aga-Kröte "Toadzilla" könnte im Guinness Buch der Rekorde landen

"Toadzilla" könnte die schwerste Aga-Kröte sein, welche je entdeckt wurde. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde hält bislang die Kröte "Prinsen" (Prinz) den Rekord. Sie wurde 1991 in Schweden entdeckt und mit dem Gewicht von 2,65 Kilogramm registriert. Schon ihre Entdeckung hatte in Fachkreisen für Aufregung gesorgen. Im Durchschnitt wiegen die Kröten der Art "Bufo marinus", so der wissenschaftliche Name, um die 450 Gramm.

Dementsprechend groß war auch die Verwunderung der australischen Ranger. Rangerin Kylee Gray berichtete, dass ihr der Atem stockte, als sie die Monster-Kröte das erste Mal zu Gesicht bekam. Die riesige Amphibie ist ihr im Conway National Park in Queensland plötzlich über den Weg gelaufen. "Ich griff nach unten und schnappte mir die Aga-Kröte, und ich konnte nicht glauben, wie groß und schwer sie war", sagte Gray: "Eine Aga-Kröte dieser Größe frisst alles, was in ihr Maul passt, einschließlich Insekten, Reptilien und kleinen Säugetieren."

Monster-Kröte entdeckt: Aga-Kröten sind in Australien zur Pest geworden

"Toadzilla" ist ein Weibchen und rund 25 Zentimeter lang. Ursprünglich stammen die Aga-Kröten aus Südamerika. Sie wurden im Jahr 1935 in Australien eingeführt. Die Idee war damals, sie als Schädlingsbekämpfer auf Zuckerrohrplantagen zu nutzen. Heute wird diese Entscheidung wohl bereut. Die Aga-Kröten vermehrten sich in der Folge gewaltig und gelten heute als Pest.

"Toadzilla" ist rund 25 Zentimeter lang. Foto: Department of Enviroment and Sience, picture alliance

Aga-Kröten sind Allesfresser. Ihr Speiseplan reicht von Haushaltsabfällen, Mäusen, über Insekten bis hin zu anderen Aga-Kröten. Auch einige Säugetiere, Schlangen und Reptilien sind von der Invasion der Kröten betroffen. Sie haben keine natürliche Giftresistenz gegen die Aga-Kröten.

