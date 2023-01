Die Suche nach einer radioaktiven Minikapsel in Australien dauert an

In Australien läuft eine ungewöhnliche wie mühsame Suche auf Hochtouren. Eine radioaktive Minikapsel ist verschwunden. Auf einer Strecke von 1400 Kilometern.

Sie ist kleiner als ein Zehn-Cent-Stück – und wird vermisst: In Australien läuft die Suche nach einer radioaktiven Kapsel auf Hochtouren. Das Problem: Die Behörden müssen eine Strecke von 1400 Kilometern absuchen. In teils unwegsamen Gelände. Und ohne Schutz nähern sollte man sich der millimetergroßen Minikapsel auch nicht. Es ist eine außergewöhnliche Suchaktion.

Australien: Suche nach radioaktiver Kapsel auf 1400 Kilometern

Die Behörden setzen im australischen Bundesstaat Western Australia nun Geräte zur Strahlenerkennung ein. Diese können an Fahrzeugen angebracht werden, welche sich langsam voranschieben. Zuvor wurde die stark befahrene Frachtroute durch Rettungsdienste und Feuerwehr mit tragbaren Metall- und Strahlungsdektektoren abgesucht. Eine mühsames Unterfangen.

Das Fehlen der Kapsel wurde am 25. Januar bemerkt. Beim Entladen eines Lkws. Das Gesundheitsministerium von Western Australia hatte in der Folge die Bevölkerung informiert. Bei den Behörden hat der Verlust der acht Millimeter kleinen Kapsel große Sorge ausgelöst. Es handelt sich dabei um eine Kapsel mit radioaktivem Cäsium 137. Ohne Schutz sollten Menschen mindestens fünf Meter Abstand von der Kapsel halten. Sie sende "eine ordentliche Menge Strahlung", sagte Andrew Robertson, der Gesundheitsbeauftragte der Region. Die Strahlung ist demnach im Umkreis von einem Meter so hoch wie zehn Röntgenstrahlungen in einer Stunde. Es handelt sich dabei in etwa um die Menge an natürlicher Strahlung, welcher ein Mensch im ganzen Jahr ausgesetzt ist. Wenn man der radioaktiven Minikapsel zu nahe kommt, kann man daher "Hautschäden einschließlich Hautverbrennungen erleiden".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Radioaktive Kapsel: Rio Tinto entschuldigt sich für den Verlust

Verantwortlich für den Verlust der Kapsel ist der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto. Der Bergbauriese entschuldigte sich mittlerweile für den Vorfall. Die Kapsel war beim Transport von einer Mine verlorengegangen, welche in der Bergbaustadt Newman liegt. Sie fiel offenbar nahe der Großstadt Perth von einem Lastwagen. Und zwar irgendwann nach dem 12. Januar. Irgendwo auf einer Strecke von einer Länge von 1400 Kilometern.

"Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst", erklärte Simon Trott, Leiter der Eisenerzabteilung von Rio Tinto, dem australischen Sender ABC. "Wir erkennen an, dass dies eindeutig sehr besorgniserregend ist, und wir entschuldigen uns für den Alarm, den es bei den Menschen in Westaustralien ausgelöst hat." Rio Tinto betreibt die Gudai-Darri-Mine, aus welcher die Kapsel stammt.

Radioaktive Kapsel in Australien verloren – Rio Tinto leitet Untersuchung ein

Laut Rio Tinto hatte der Konzern einen Drittanbieter damit beauftragt, die Kapsel zu verpacken und für den Transport vorzubereiten. Dieser habe entsprechendes Fachwissen und eine Zertifizierung. Beim Transport hat sich durch Vibration offenbar ein Bolzen vom Lkw gelöst und die Kapsel rutschte in der Folge durch das Bolzenloch. Warum die Sicherung der Kapsel nicht ausreichend war, ist unklar. Rio Tinto hat eine interne Untersuchung eingeleitet.