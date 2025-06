Tom Cruise und Dolly Parton erhalten Oscar-Ehrenpreise

Hollywood-Star Tom Cruise (62) und Country-Ikone Dolly Parton (79) werden mit Oscar-Ehrenpreisen ausgezeichnet. Auch die Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen (75) sowie der Szenenbildner Wynn Thomas erhalten Sonderehrungen, wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills bekanntgab. Die Preise sollen im Rahmen der «Governors Awards»-Gala am 16. November in Los Angeles überreicht werden. Sie findet zum 16. Mal statt.

Für diese Trophäen gibt es keinen Wettbewerb, sondern der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sucht Personen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.

Besondere Verdienste im Film

Cruise ist durch Blockbuster wie «Mission: Impossible» oder «Top Gun» berühmt geworden. Der Schauspieler führt häufig auch gefährliche Stunts selbst aus. Cruise war für seine Rollen in den Filmen «Geboren am 4. Juli», «Jerry Maguire – Spiel des Lebens» und «Magnolia» jeweils für einen Oscar nominiert, hat die Trophäe im Wettbewerb aber nie gewonnen.

Debbie Allen, einst bekannt geworden als Tanzlehrerin Lydia Grant in «Fame - Der Weg zum Ruhm», wirkte als Choreografin an zahlreichen Filmen mit. Der langjährige Szenenbildner Wynn Thomas arbeitete hinter den Kulissen an Filmen wie «Do the Right Thing», «Malcolm X» oder «A Beautiful Mind».

Soziales Engagement

Country-Sängerin und Schauspielerin Dolly Parton wird für ihr soziales Engagement mit dem Jean-Hersholt-Preis ausgezeichnet. Der nach dem dänisch-amerikanischen Schauspieler und Philanthropen Jean Hersholt (1886 - 1956) benannte Sonderpreis wird nur in unregelmäßigen Abständen verliehen.

Bei den letzten Governors Awards waren unter anderem der Musik-Mogul Quincy Jones (1933 - 2024), die legendäre Casterin Juliet Taylor und die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson mit Ehrenpreisen bedacht worden.

Dolly Parton wird von der Oscar-Akademie für ihr sozialen Engagement geehrt. (Archivbild) Foto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa