"Bachelorette" 2023 gestern am 9. August 2023: Wer ist rausgeflogen?

Der erste Kuss, Eifersucht, Einzeldates und wer ist raus in Folge 5? Alle Infos zur neuen Folge "Bachelorette" 2023 lesen Sie hier.

Am gestrigen Abend mussten sich gleich drei Kandidaten von der Bachelorette und von der thailändischen Traumkulisse verabschieden. Das Prinzip der Show ist denkbar einfach: 18 Männer kämpfen um das Herz einer Frau, der neuen Bachelorette Jennifer Saro. Jede Woche versuchen die Männer sie von sich zu überzeugen und sich eine Rose zu erkämpfen. Am Ende jeder Folge muss sich ein Kandidat verabschieden, manchmal sogar drei gleichzeitig. Wer ist raus in Folge 5? Alle Infos zur gestrigen Folgen finden Sie hier.

"Die Bachelorette" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 9. August 2023?

In Folge fünf gab es gleich mehrere Einzeldates. Mit Fynn ging Jennifer zum Yoga und noch während Fynn begeistert von seinem Date erzählt, ist bereits Jesaia auf dem Weg zum nächsten Einzeldate. Zwischen Jesaia und Jennifer fällt hier auch der erste Kuss der Staffel. Und auch Oguzhan darf auf ein Einzeldate gehen. Während es für die drei Männer richtig gut läuft, sieht es für drei andere schlecht aus. Gleich drei "Bachelorette"-Kandidaten 2023 müssen sich am Ende der Folge verabschieden. Für Jesper, Kaan und Alexander ist die Reise hier zu Ende.

"Die Bachelorette" 2023: Wer ist raus?

Jesper, Kaan und Alexander sind nicht die Ersten, die nach Hause fliegen müssen. Hier finden Sie die Übersicht darüber, welche Kandidaten raus sind bei "Die Bachelorette" 2023.

Jesper (24) aus Hamburg , Folge 5

, Folge 5 Kaan (26) aus Duisburg , Folge 5

(26) aus , Folge 5 Alexander (27) aus Mannheim , Folge 5

, Folge 5 Oliver (27) aus Berlin , Folge 4

, Folge 4 Pedro (31) aus Hamburg , Folge 4

, Folge 4 Yannick (30) aus Bad Brückena , Folge 4

, Folge 4 Baro (25) aus Köln , Folge 3

, Folge 3 Mike (27) aus Hamburg , Folge 2

, Folge 2 Julian (38) aus Düsseldorf , Folge 2

, Folge 2 Thomas (29) aus Langenhafen, Folge 1

Tim (31) aus Düsseldorf , Folge 1

Welche Kandidatinnen sind bei "Die Bachelorette" 2023 weiter dabei?

Die Liste mit Männern, die noch eine Chance haben, wird jede Woche kürzer. Am Ende kann nur einer die finale Rose von Jennifer Saro erhalten. Das sind die Männer, die weiter darauf hoffen können, am Ende der Gewinner von "Die Bachelorette" 2023 zu sein:

Adrian (27) aus Aachen

André (30) aus Überlingen am Bodensee

am David (25) aus Langweiler

Fynn (25) aus Adendorf (Lüneburg)

(Lüneburg) Gianluca (27) aus München

Jesaia (27) aus Stuttgart

Oguzhan (27) aus Hamburg

"Die Bachelorette 2023": Folge 5 von Staffel 10 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Die Bachelorette" 2023 übernimmt im TV RTL. Eine Wiederholung im Fernsehen wird es nicht geben. Wer die 5. Folge verpasst hat, muss sich allerdings keine Sorgen machen. Man kann die aktuellen Folgen sowohl am Mittwochabend als auch im Nachgang im Stream sehen. Auf der Plattform RTL+ stehen alle Episoden zum Nachschauen zur Verfügung. RTL+ hat noch einen weiteren Vorteil. Alle Episoden gibt es schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung, das Abo ist allerdings kostenpflichtig.

Wann läuft Folge 6 von "Die Bachelorette"?

Insgesamt wurden acht Folgen für die aktuelle Staffel von "Bachelorette 2023" angekündigt. Laut offiziellen Sendeterminen von "Die Bachelorette" 2023 läuft die nächste Folge am Mittwoch, dem 16. August 2023. Wie immer startet die Übertragung zur Prime-Time um 20.15 Uhr.