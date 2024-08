Lkw mit Säure an Bord gerät auf Autobahn in Brand

Das Führerhaus eines mit Säure beladenen Sattelzugs ist auf der A7 bei Bad Hersfeld im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Fahrtrichtung Süden in Brand geraten. Der 63-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Führerhaus bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte am Mittwochabend ein Übergreifen der Flammen auf den Fahrzeugtank und den mit schwefelhaltiger Säure beladenen Sattelauflieger verhindern. Wegen Explosionsgefahr wurde die Autobahn kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung in Richtung Norden konnte bald aufgehoben werden, während der rechte Fahrstreifen Richtung Süden wegen Fahrbahnschäden weiterhin nicht befahren werden darf.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Zuvor berichtete die Hessenschau.