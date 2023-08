Nachts im Wildpark auf Tuchfühlung mit einem Wolfsrudel

Plus In Bad Mergentheim können Besucher einen Wildpark ganz anders erleben – bei Nacht mit Blick auf ein 30-köpfiges Wolfsrudel. Dabei erfährt man viel über die Tiere und noch mehr über sich selbst.

„Heul doch!“, sagt Fotografin Sonja Demmler. Letztlich tun wir’s beide: Wir jaulen wie Wölfe, singen schaurig-schön die Nacht an, wenn auch nicht den Mond. Denn der ist an diesem Abend hinter dicken Regenwolken versteckt.

Adressat unseres schrägen Geheuls ist der Wald links des Wolfswagens im Wildpark Bad Mergentheim, 50 Kilometer südwestlich von Würzburg. Jener uneinsehbare Teil des rund zwei Hektar großen Wolfsreviers, der zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich 30 kanadische Timberwölfe beherbergt.