Badeunglück in Dierhagen: Lebloser Mann aus der Ostsee geborgen

Badegäste haben am Samstagnachmittag einen leblosen Körper am Strand von Dierhagen (Mecklenburg-Vorpommern) aus der Ostsee gezogen. Angaben der Polizei zufolge hatten sie den Mann etwa 30 Meter entfernt von der Küste im Wasser treiben sehen, ihn aus dem Wasser gezogen und anschließend Rettungskräfte alarmiert. Laut Polizei war unter den beteiligten Badegästen auch eine Ärztin, die bis zum Eintreffen des Notarztes versucht hatte, den Mann wiederzubeleben.

Vor Ort konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen, die Kriminalpolizei Stralsund nahm Ermittlung zum Todeshergang und der Identität des Mannes auf. Bei dem Toten handele es sich um einen 78-jährigen deutschen Urlauber aus Berlin, hieß es in einer Mitteilung. Derzeit gäbe es zudem keine Anzeichen für Fremdverschulden, hieß es weiter.

Badeunfall in der Ostsee: Badegäste ziehen 76-Jährige aus dem Wasser

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am Sonntag am Strand von Ahlbeck auf Usedom. Hier zogen Badegäste den leblosen Körper einer 76-jährigen Frau aus der Ostsee. Im Anschluss begannen Wiederbelebungsmaßnahmen, die der Notarzt bei seinem Eintreffen mit Erfolg fortführte. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht – ihr Zustand schien zunächst stabil. In der Nacht zum Montag verstarb sie jedoch aufgrund ihrer Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (mit dpa)