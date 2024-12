Winter-Fahrplan mit anderer Taktung und neuen Verbindungen

Der Winter-Fahrplan bringt ab diesem Sonntag Neuerungen auch für Fahrgäste in Hessen. Im Netz der S-Bahn Rhein-Main betrifft dies unter anderem die S6, die nun auch an der neuen Station in Frankfurt-Ginnheim hält und zwischen Frankfurt und Bad Vilbel im 15-Minuten-Takt unterwegs ist. Auch der Verlauf der S6 ändert sich, denn sie fährt künftig weiter bis nach Langen und Darmstadt - anstelle von S3 und S4.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hatte bei der Vorstellung der Änderungen erklärt, der neue Fahrplan bringe mangels zusätzlicher Geldmittel kaum eine Ausweitung des Angebots, aber mehr Qualität, etwa durch bessere Verknüpfung und gleichmäßigere Taktung. Neue Busverbindungen gibt es zwischen der Wetterau, dem Hochtaunus- und dem Main-Taunus-Kreis.

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) setzt seine Angebotsoffensive für den ländlichen Raum «Jedes Dorf - Jede Stunde» fort. Fahrgäste insbesondere in den Landkreisen Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg können sich über mehr Angebot freuen.

Mehr schnelle Verbindungen Frankfurt-Berlin

Auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn gibt es Neuerung für Reisende in Hessen. Die Zahl der ICE-Züge, die die Strecke zwischen Frankfurt und Berlin und umgekehrt in weniger als 4 Stunden zurücklegen, steigt um 6 auf nun 22 Verbindungen.

Ein zusätzliches ICE-Paar verbindet täglich Frankfurt mit Paris, die Landeshauptstadt Wiesbaden bekommt umsteigefreie ICE-Direktverbindungen nach Österreich. Mit dem Fahrplanwechsel hebt die Bahn die Fahrkartenpreise bei den Flextickets um rund 5,9 Prozent an.

Riedbahn-Sanierung abgeschlossen

Wichtig für Fernpendler: Die Generalsanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim ist nach fünfmonatiger Bauzeit planmäßig abgeschlossen, die Strecke wird für Fernzüge wieder freigegeben.

Die Regionalbahnlinien RB 62 zwischen Worms und Biblis sowie RB 63 zwischen Worms und Bensheim nehmen allerdings erst ab dem 24. Dezember wieder den Betrieb auf. Die S-Bahn-Linien S8 zwischen Biblis und Mannheim sowie S9 zwischen Groß-Rohrheim und Mannheim sollen sogar erst ab dem 13. Januar wieder fahren.