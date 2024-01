Bahnstreik im Januar 2024: Wann findet der GDL-Streik statt?

Die Infos zum Bahnstreik im Januar 2024: Hier erfahren Sie, wann und wo die GDL streikt - und was das für die Reisenden genau bedeutet.

Erst am 7. Dezember 2023 wurde die Bahn das letzte Mal von der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) bestreikt. Nun sollen laut GDL-Chef Claus Weselsky die nächsten Arbeitskämpfe anstehen. Diesmal sollen die Eisenbahner unbefristet streiken - ein Streik kann dann auch mehrere Tage dauern. Wann genau müssen Bahnreisende mit dem nächsten Streik rechnen? Und welche Strecken werden im Januar davon betroffen sein? Alles Wichtige dazu im Überblick.

Bahnstreiks im Januar 2024: GDL-Chef Weselsky kündigt weitere Arbeitskämpfe an

Bereits im Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung sprach Weselsky über mögliche neue Streiks bei der Bahn. Bislang hatte die GDL im aktuellen Tarifstreit nur sogenannte 24-Stunden-Streiks durchgeführt. Zuletzt vom 7. bis 8. Dezember 2023. Diese hätten jedoch "bei den Bahn-Vorständen eine Nullwirkung erzielt", so Weselsky im Rückblick.

Der Bahn-Konzern habe den Weihnachtsfrieden nicht genutzt, um mit einem verhandlungsfähigen Angebot Arbeitskampfmaßnahmen entgegenzuwirken, hieß es nun von der GDL.

Bahnstreik im Januar 2024: Wann findet der Streik der GDL statt?

Weselsky erklärte bereits Ende 2023, dass ab dem 8. Januar 2024 mit weiteren "längeren Arbeitskämpfen" gerechnet werden müsse. "Wir werden die Blockadehaltung der Bahn aufbrechen", so Weselsky, "anders geht es nicht." Mittlerweile ist ein genauerer mehrtägiger Streiktermin bekannt: In einer Mitteilung vom 7. Januar ruft die Gewerkschaft ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn AG (DB), Transdev und City Bahn Chemnitz dazu auf, vom 10. Januar um 2 Uhr, bis zum 12. Januar um 18 Uhr ihre Arbeit niederzulegen.

Bahnstreik aktuell: Welche Strecken sind betroffen?

Welche Bahnstrecken genau betroffen sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. In den jüngst vergangenen Streiks kam es zur Arbeitsniederlegung bei Fernzügen - also Intercitys (IC) und ICE-Verbindungen - als auch bei Regionalzügen - Regionalbahnen (RB) und Regionalexpresse (RE) - der Deutschen Bahn. In einigen Städten und Regionen werden die S-Bahnen ebenfalls von der DB betrieben - etwa in München, Stuttgart oder Nürnberg. Hier kam es also ebenfalls zu Ausfällen und Verspätungen wegen des Streiks.

Auch der Güterverkehr wird betroffen sein. Hier startet der Bahnstreik sogar früher: "Die Arbeitsniederlegung bei DB Cargo beginnt bereits am 9. Januar um 18 Uhr", teilt die GDL mit. Bereits am Abend vor der Bestreitung des Personenverkehrs stehen also auch die Güterzüge still. Dies werde laut der DB "zu massiven Einschränkungen für Industrie und Wirtschaft" führen.

Bahnstreiks im Januar 2024: Gibt es einen Notfallfahrplan?

Nach der Streikankündigung teilte die Deutsche Bahn mit, einen Notfahrplan mit einem "stark reduzierten Angebot an Fahrten" anbieten zu wollen. Sie rief die Fahrgäste dennoch dazu auf, geplante Fahrten während des Streiks von Mittwoch bis Freitag zu verschieben. "Der Notfahrplan sichert nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB. Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt", so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Wer eine für den Streikzeitraum geplante Reise verschieben möchten, kann das entsprechende Bahnticket laut DB zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung sei aufgehoben. Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei storniert werden. Außerdem ist es möglich, die Reise früher zu machen und bereits am Montag oder Dienstag zu fahren.

Die DB verspricht, so schnell wie möglich über die Auswirkungen des GDL-Streiks auf bahn.de und in der App DB Navigator informieren zu wollen. "Der Notfahrplan für den Fernverkehr wird im Laufe des 8. Januars in den digitalen Auskunftssystemen verfügbar sein", so das Unternehmen. Dort sollten sich Reisende auch vor Fahrtantritt informieren. Darüber hinaus werde die DB Ab Montagmittag eine kostenlose Sonderhotline unter 08000 99 66 33 einrichten.

Deutsche Bahn und GDL: Was fordert die Gewerkschaft in den Verhandlungen?

Was die GDL von der Deutschen Bahn fordert, lässt sich in drei Stichpunkten zusammenfassen:

Lohnerhöhung von mindestens 555 Euro. Gleichzeitig solle die Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden reduziert werden.

Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie für Auszubildende in Höhe von 1500 Euro.

Erhöhung der Ausbildungsvergütung um mindestens 324 Euro und eine Vereinheitlichung der Vergütung bei allen Eisenbahnen.

Die Deutsche Bahn bot der Gewerkschaft bislang eine Lohnerhöhung von elf Prozent sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Der größte Knackpunkt bei den Verhandlungen ist allerdings die Reduzierung der Wochenarbeitszeit.