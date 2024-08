LeBron James besucht Mercedes-Benz-Werk

Basketball-Superstar LeBron James hat dem Mercedes-Werk in Stuttgart einen Besuch abgestattet. Gemeinsam mit Vorstandschef Ola Källenius drehte der Olympiasieger einige Runden über das Werksgelände, wie Källenius bereits vor ein paar Tagen bei LinkedIn bekanntgegeben hatte. Dort zeigte sich der Manager neben dem 39-jährigen James, der lässig in kurzer Hose und Badeschlappen zu Besuch kam. Zuerst hatten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.

«Vielen Dank an LeBron, seine Crew und unser Team bei Mercedes-Benz, die dies zu einem meiner Lieblings-Momente in 2024 gemacht haben», schrieb Källenius. Zuvor hatte Källenius den Star der Los Angeles Lakers bereits beim Olympia-Halbfinale gegen Serbien in der Halle beobachtet.