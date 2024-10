Nach jahrelanger Erkrankung: „Baywatch“-Lifeguard Michael Newman ist tot

Der Schauspieler Michael Newman, bekannt aus der US-Serie Baywatch, ist am Abend des 20. Oktobers gestorben. Wie die Zeitschrift People berichtet, soll der US-Schauspieler im Kreise seiner Familie gestorben sein. Bereits 2006 hatte Newman bekanntgegeben, Parkinson zu haben. Bekannt wurde Newman in den 90er Jahren, als er in der Kult-Serie „Baywatch“ einen Rettungsschwimmer spielte.

Der US-Star ist am Sonntag im Alter von 67 Jahren in Los Angeles verstorben, wie mehrere US-Medien unter Bezug auf Matthew Felker, Regisseur der „After Baywatch“-Dokumentation, berichten. Felker lernte Newman nach eigenen Angaben vor fünf Jahren kennen und nimmt jetzt in einem emotionalen Instagram-Post Abschied.

Trauer um „Baywatch“-Star Michael Newman

„Mike war nicht nur ein Held im wahren Leben. Er war auch ein Kämpfer durch und durch“, schreibt er zu einer Videocollage, in der er gemeinsam mit dem Newman zu sehen ist. Wie die „New York Post“ berichtet, war bei Newman vor 18 Jahren Parkinson diagnostiziert worden. Ob die Erkrankung auch mit seinem Tod zusammenhängt, ist unklar. Newman hinterlässt seine Frau Sarah, zwei erwachsene Kinder, seinen Sohn Chris und Tochter Emily sowie eine Enkelin.