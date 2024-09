Shortlist für den Buchpreis kommt

Die Spannung wächst. In Frankfurt wird am Dienstag (10.00 Uhr) die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bekanntgegeben. Auf der Longlist stehen 20 Autorinnen und Autoren - nun wird die Liste auf sechs verkürzt. Wer gewonnen hat, steht erst am 14. Oktober fest, dem Vortag der Frankfurter Buchmesse.

Die Jury hatte 197 Romane aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichtet, die seit Oktober erschienen sind oder noch erscheinen. Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro.