Deutsche stirbt bei Flugzeugabsturz im Norden Spaniens

Eine 20-jährige Deutsche ist bei einem Flugzeugabsturz in Spanien gestorben. Die junge Erwachsene war am Mittwoch als Flugschülerin mit einem Fluglehrer unterwegs gewesen, als die beiden nahe der nordspanischen Ortschaft Abia de las Torres mit ihrem Kleinflugzeug abstürzten. Das bestätigte die spanische Polizeistelle Guardia Civil Palencia auf Instagram.

Demnach erhielt die Polizei am Mittwoch um 10.34 Uhr einen Anruf des Flughafens von Burgos mit der Information, dass der Kontakt zu einem Trainingsflugzeug abgebrochen sei, das am Morgen dort gestartet war. Mehrere Einheiten von Polizei und Rettungsdiensten suchten anschließend ein Gebiet in der Provinz Palencia ab, über der die letzte bekannte Position des Flugzeugs aufgezeichnet worden war. Dabei kamen auch eine Drohne und mehrere Hubschrauber zum Einsatz, so der Bericht.

Gegen 11.30 Uhr konnte das Flugzeugwrack ausfindig gemacht werden. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Insassen des Flugzeugs und versuchten, deren Zustand zu stabilisieren. Die Polizei richtete einen Sicherheitsbereich um das Flugzeug ein.

Nach Informationen der spanischen Digitalzeitung Tribuna Palencia ist der Fluglehrer ein 32-Jähriger aus Bangladesch. Er habe den Absturz schwer verletzt überlebt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Burgos gebracht, so die Polizei. Die Deutsche starb an ihren Verletzungen. Die Absturzursache ist noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen.