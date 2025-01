Polizei ermittelt nach Schädelfund in alle Richtungen

Nach dem Fund eines menschlichen Schädels an einem Waldweg bei Büdingen (Wetteraukreis) ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen. Noch sei völlig unklar, ob eine Straftat dahinterstecke und wie der Schädel in das Waldstück gelangt sei, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Rechtsmedizin werde den Fund untersuchen.

Am Samstag hatte ein Mann den Schädel in der Nähe des Waldweges entdeckt, als er mittags dort spazieren ging. Die menschlichen Überreste hätten dort einfach auf dem Boden gelegen, bestätigte die Sprecherin. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Schädel frühestens im vergangenen Oktober dort abgelegt wurde. Woher er kommt, sei unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.