Baby wurde in Katzenkorb aus Fenster im dritten Stock geworfen

Auf einer Straße in Berlin wurde am Montag ein Kleinkind in einer Katzenbox gefunden. Laut Polizei wurde das Mädchen aus einem Fenster im dritten Stock geworfen.

Am Montagmittag hörte ein Mann am Berliner Stadtrand im Bezirk Treptow-Köpenick vor einem Haus ein kleines Kind weinen. Er fand das einjährige Mädchen in einer Katzenbox und alarmierte die Feuerwehr. Wie die Polizei mitteilte, soll das 21 Monate alte Kind aus dem dritten Stock des Mietshauses geworfen worden sein – Medienberichten zufolge von seiner Mutter. Das wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen, kündigte aber für Dienstag weitere Informationen an.

Mädchen in Berlin aus Fenster geworfen: Weiteres Kind in Wohnung angetroffen

Das Mädchen schwebte nicht in Lebensgefahr, wurde aber schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie die B.Z. berichtet, sollen Arme und Beine gebrochen gewesen sein. Nun ermittelt eine Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Laut Polizei wurde nach der Entdeckung des Kindes in einer Wohnung im dritten Stock des Hauses eine erwachsene Person angetroffen, die verhört wurde. Außerdem sei ein weiteres Kind in der Wohnung gewesen, zu dem der Polizeisprecher zunächst keine Angaben machte. Dieses Kind sei in die Obhut des Jugendamtes gekommen.

Kind in Katzenbox auf der Straßegefunden – Hintergründe nicht bekannt

Die Tat ereignete sich im Stadtteil Altglienicke im Südosten der Hauptstadt nahe dem Flughafen. Die B.Z. veröffentlichte ein Foto, das eine blaue Katzenbox aus Kunststoff zeigt, die vor einem Haus in der Ortolfstraße neben Fahrradständern in einem von der Polizei abgesperrten Bereich liegt. Details zu dem Vorfall sind bislang nicht bekannt und auch zu den Hintergründen gibt es bislang keine Informationen. (mit dpa)