Berlusconi ist wegen Herzproblemen auf Intensivstation

Italiens langjähriger Regierungschef Silvio Berlusconi liegt wegen Herzproblemen auf der Intensivstation. Er war mit Atemnot ins Krankenhaus gekommen.

Silvio Berlusconi befindet sich seit Mittwochmorgen wegen Lungen- und Herz-Kreislaufproblemen auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Mailand. Der Zustand des 86-Jährige ist offenbar derzeit stabil. Wie die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtet, war der ehemalige italienische Regierungschef mit Atemnot in das Krankenhaus eingeliefert worden.

Erst am 30. März war er nach einem viertägigen Aufenthalt aus demselben Krankenhaus entlassen worden. Damals wurde er offenbar wegen Herzrhythmusstörungen untersucht. Auch im Januar 2022 war Belusconi im Krankenhaus gewesen. Damals war der Grund laut der italienischen Zeitung Corriere Della Sera ein Harnwegsinfekt. Im September 2020 infizierte er sich mit Corona und litt an einer beidseitigen Lungenentzündung. Im Juni 2016 wurde er am offenen Herzen operiert. Dabei wurde die Aortenklappe ersetzt.