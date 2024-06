Alter! Warum die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste erstaunlich ist

Die drei derzeit erfolgreichsten Sachbuch-Autoren sind zusammen fast 245 Jahre alt. Ganz oben stehen zwei Frauen mit derselben Botschaft.

Einmal feiern macht weniger Arbeit. Wenn also die Frau 45 wird und ihr Ehemann auch, zelebriert man gern mit einem rauschenden Gartenfest den gemeinsamen 90. Geburtstag. Geht der Vater auf die 40 zu, der Sohn freut sich auf den 15., bucht man zum beiderseitigen 55. exklusiv einen Kinosaal für Freunde und Familie. Welcher Teenager fände das nicht cool?! Egal, denn eigentlich geht es hier um Bücher, konkret: um die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Sachbuch. So betagt war nämlich selten.

Die Autoren der Plätze eins bis drei sind zusammen 244 Jahre alt. Ein paar Wochen noch, dann könnten sie gemeinsam den 245. feiern. An der Spitze: Elke Heidenreich, 81 Jahre. Platz zwei: Marianne Koch, bald 93. Platz drei: Peter Hahne. Der ist zwar mit 71 nicht ganz so betagt, aber derart stolz darauf, ein "alter weißer Mann" zu sein, dass man bei einer Geburtstagsparty nicht unbedingt in ein Gespräch mit ihm verwickelt werden will.

Marianne Koch: Die Gehirnzellen lassen sich trainieren. Foto: Peter Kneffel, dpa

Heidenreichs schmales Büchlein heißt "Altern", Marianne Kochs Ratgeber "Mit Verstand altern". Nein, wir stellen jetzt nicht die Frage, ob Elke Heidenreich dann etwa ohne … – wir schauen vielmehr auf die Gemeinsamkeit. Ganz klar: Beide Bücher machen Mut. Mutig sein, sagt die bekannte TV-Ärztin Koch, sei das beste Rezept für ein vergnügtes Alter. Das perfekte Beispiel wurde kürzlich vom Münchner Flughafen bekannt. Eine Dame, 1923 geboren, wollte sich noch mal auf eine Reise wagen – nach New York. Doch weil sie im Feld fürs Geburtsjahr nur zwei Ziffern eintragen durfte, schrieb sie "23" – und wurde beim Check-in für eine unbegleitete Einjährige gehalten. "Ich durchlebe meine zweite Kindheit", erzählte sie später auf Instagram – total vergnügt natürlich.

