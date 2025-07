Gewinner bei „Big Brother“ 2025: Wer hat gewonnen? Das ist der Gewinner

Am 14. April fand das große Finale von „Big Brother“ 2025 statt. Im Jahr 2000 wurde die Sendung erstmals im deutschen TV ausgestrahlt. Seitdem hat sie sich als eines der bekanntesten Reality-Experimente etabliert. Bei „Big Brother“ müssen sich die Bewohner des Containers strengen Regeln unterwerfen: Sie werden rund um die Uhr von Kameras überwacht, es gibt keinerlei Privatsphäre, und jeder Schritt kann über das Weiterkommen entscheiden. Verschiedene Aufgaben und Challenges bestimmen den Alltag, und nur wer sich geschickt an die Bedingungen vor Ort anpasst, schafft es bis ins Finale. Am Ende gewinnt der Kandidat, der die meisten Zuschauerstimmen erhält.

Nach 50 Tagen im berühmt-berüchtigten Container des kultigen Reality-TV-Formats entschied sich am gestrigen Montagabend, wer sich in diesem Jahr den Sieg und damit das begehrte Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichern konnte. Insgesamt gab es sechs Finalisten: Tanja, Saskia, Dino, Tino, Stefan und Marcel. Wer von ihnen die 15. „Big-Brother“-Staffel gewinnen konnte, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

„Big-Brother“-Gewinner 2025: Wer ist Sieger oder Siegerin?

Im großen Finale von „Big Brother“ 2025 konnte sich letztendlich der Kandidat Marcel durchsetzen. Wie immer lag die endgültige Entscheidung bei den Zuschauern, deren Mehrheit offensichtlich für den 40-jährigen Altenpfleger aus Köthen anrief. Marcel holte somit bei seiner dritten Teilnahme an dem Format endlich den Sieg - schon 2008 und 2009 lebte er im „Big-Brother“-Container, wurde beide Male aber nur Zweiter. Nun setzte er sich gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich das Preisgeld. Die übrigen fünf Plätze gingen an Tanja, Tino, Stefan, Saskia und Dino, in ebendieser Reihenfolge.

Gewinner von „Big Brother“ 2025: Das sagte er nach dem Sieg

Dass er diesmal den ersten Platz abstaubte, nachdem er in der Vergangenheit bereits zweimal als Zweitplatzierter aus der Show hervorgegangen war, bedeutete Marcel sichtlich viel. „Danke für alles, danke für die tolle Reise“, betonte der diesjährige „Big-Brother“-Sieger. Die Gewinnsumme möchte er mit seiner Familie teilen. Reality-TV bleibt außerdem weiterhin ein Thema für ihn: „Ich habe Blut geleckt und es macht mir Spaß“, verriet Marcel kurz nach seinem Sieg.

„Big Brother“ 2025: Wer ist raus?

Achtzehn Kandidaten nahmen an „Big Brother“ 2025 teil, sechs von ihnen schafften es bis ins Finale. Einige Bewohner zogen von Beginn an in den Container, andere stießen im Laufe der Sendung als Nachrücker zur Gruppe dazu. Hier zeigen wir Ihnen einmal eine Übersicht der ausgeschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sortiert nach der Reihenfolge des Ausscheidens:

Tanja (Platz 2)

Tino (Platz 3)

Stefan (Platz 4)

Saskia (Platz 5)

Dino (Platz 6)

Ulrike

Iris

Julia

Nadiem

Ulf

Andriana

Corinna

Mariama

Marvin

Florentina

Aurelia

Mika

In der diesjährigen Staffel durften sich die Kandidaten außerdem über eine Reihe prominenter Gäste freuen: Matthias Mangiapane, Emmy Russ, Janine Pink, Cosimo Citiolo, Gina-Lisa Lohfink und Jenny Elvers zogen allesamt zeitweise in den Container ein und beeinflussten das Geschehen vor Ort.

„Big Brother“ 2025: Wie hoch ist das Preisgeld?

Wie eingangs bereits erwähnt, liegt die Gewinnsumme bei „Big Brother“ 2025 bei stolzen 50.000 Euro.