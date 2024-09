9/10 In der Vergangenheit trat Raab immer wieder bei Boxkämpfen gegen Boxweltmeisterin Regina Halmich an. Auf dem Bild ist Raab sichtlich angeschlagen nach einem dieser Kämpfe 2007 zu sehen. Trotz "TV-Rente" tritt der Entertainer am Samstag, 14. September erneut gegen Halmich an.

Foto: Jörg Carstensen, dpa