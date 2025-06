2/12 Greenpeace hisste ein großes Transparent gegen die geplante Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos auf dem Markusplatz in Venedig. Darauf steht: "If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax". Auf Deutsch: "Wenn du Venedigt für deine Hochzeit mieten kannst, dann kannst du auch höhere Steuern bezahlen."

Foto: Greenpeace, AP/dpa