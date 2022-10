Blink-182 auf Tour in Deutschland: Tickets ab morgen im Vorverkauf

Drei gute Nachrichten auf einmal: Blink-182 feiern ihr Comeback, veröffentlichen eine neue Single und gehen auf Tour. Alle Infos zu Terminen, Tickets und Vorverkauf.

Das sind richtig gute Nachrichten für alle Blink-182-Fans: Es war nicht nur ein Gerücht, die Band feiert ihr Comeback und gleichzeitig die Reunion von Mark Hoppus und Travis Barker mit dem Ur-Mitglied Tom DeLonge. Die Musiker gehen 2023 gemeinsam auf Welttournee und spielen auch drei Konzerte in Deutschland. Alle Infos zu den Terminen, den Tickets und dem Vorverkauf finden Sie hier.

Blink-182 verkünden Comeback und neue Single

Auf den sozialen Medien kündigte die Band gleichzeitig ihr Comeback, die Tour und einen neuen Song an. Immer wieder gab es in den letzten Wochen und Monaten Gerüchte darüber, dass Tom DeLonge zu Blink-182 zurückkehren könnte. Er war von 1992 bis 2005 Teil der Band. Als er sich von Blink-182 trennte, widmete er sich seiner Band Angels & Airwaves. Mark Hoppus und Travis Barker gründeten die Band +44. Von 2009 bis 2015 fanden die Musiker aber wieder zusammen und machten als Blink-182 gemeinsam Musik. Doch Tom DeLonge verließ die Band erneut.

Schon am Freitag (14. Oktober) veröffentlichen Blink-182 mit "Edging" die erste Single der "neu formierten" Band. Den ersten Ausschnitt des Songs kann man bereits in einem Video auf Social Media hören.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Blink-182 auf Tour: Termine der Deutschland-Konzerte

Blink-182 haben weltweit über 70 Auftritte angekündigt. Im September kommt die Band nach Europa. In Deutschland wird es drei Konzerte geben:

9. September 2023: Köln , Lanxess-Arena

, 16. September 2023: Berlin , Mercedes-Benz-Arena

, Mercedes-Benz-Arena 17. September 2023: Hamburg , Barclays-Arena

Blink-182: Tickets im Vorverkauf

Tickets für die Konzerte in Deutschland gibt es ab Donnerstag (13. Oktober) – jedoch nur für Paypal-Kunden. Diese haben bereits vor dem offiziellen Vorverkauf die Chance auf die sogenannten Prio Tickets. Diese gibt es dann ab 10 Uhr bei Ticketmaster. Zur selben Zeit gibt es auch die MagentaMusik Prio Tickets für Privatkunden mit einem Festnetz- und/oder Mobilfunkvertrag bei der Telekom. Am Freitag ab 10 Uhr gibt es dann einen Pre-Sale für Kunden von Ticketmaster. Am Montag (17. Oktober) startet dann der allgemeine Ticket-Vorverkauf bei allen anderen Verkaufsstellen wie Eventim.