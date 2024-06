"Blue Eye Samurai," Staffel 2: Start, Handlung, Besetzung - was ist bekannt?

Charakter Eigenschaften Schauspielerin, Schauspieler Bekannt aus… Deutsche Sprecherin, deutscher Sprecher

Mizu Gemischtrassige Bushi (Angehörige einer Kriegerkaste) mit blauen Augen Maya Erskine PEN15, Wine Country, Casual, Plus One, Crossing Swords, DC League of Super-Pets, Betas, Heartbeat, Insecure, Man Seeking Woman, 6 Balloons Flavia Vinzens

Ringo Optimistischer Koch ohne Hände, der in Mizu verknallt ist Masi Oka Heroes, Hawaii Five-0, Bullet Train, The Meg, Get Smart, Luis, Scrubs, Mozart in the Jungle, Jobs Tim Sander

Taigen Vielversprechender, aber arroganter Schwertkämpfer Darren Barnet Never Have I Ever, Love Hard, Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, American Pie Presents: Girls’ Rules, Gran Turismo, Skull Island Tim Knauer

Prinzessin Akemi Verwöhnte, aber willensstarke Tochter eines Adligen Brenda Song The Suite Life of Zack and Cody, The Suite Life on Deck, Dollface, The Social Network, Dads, Pure Genius, Station 19, Amphibia, Secret Obsession, Wendy Wu : Homecoming Warrior, Phil of the Future Magdalena Turba

Seki Tutor von Prinzessin Akemi George Takei Star Trek , The Terror , Heroes, Supah Ninjas , Hit-Monkey, Love Monster, Kim Possible Kaspar Eichel

Meister Eiji ("The Swordmaker") Blinder Waffenschmied, der Mizu aufzog Cary-Hiroyuki Tagawa The Last Emperor, Licence to Kill, Mortal Kombat, Planet of the Apes , Tekken, The Phantom, The Man in the High Castle, Johnny Tsunami , Vampires, Little Boy Joachim Kaps

Abijah Fowler Schmuggler und Erfinder, der mit dem Shogun verbündet ist und sich heimlich gegen die japanische Abschottungsgspolitik auflehnt Kenneth Branagh Henry V, Hamlet, Much Ado About Nothing, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Murder on the Orient Express, Death on the Nile, A Haunting in Venice, Oppenheimer, Tenet , Dunkirk, My Week with Marilyn, Othello, Love’s Labour’s Lost, Fortunes of War, Celebrity, Wild Wild West, Wallander, Warm Springs K. Dieter Klebsch

Heiji Shindo Fowlers Gefängniswärter, einer seiner Komplizen Randall Park Fresh Off the Boat , Always Be My Maybe, Blockbuster, WandaVision and the Ant-Man Marvel films, Human Resources, Young Rock, Veep, Wet Hot American Summer: First Day of Camp, The Interview, Shortcomings, Straight Up, Totally Killer Sebastian Schulz

Madame Kaji Ming-Na Wen Mulan , Agents of S.H.I.E.L.D., The Joy Luck Club, ER, The Book of Boba Fett, The Mandalorian, Stargate Universe, Vanished, The Batman , Mech Cadets, The Single Guy, Street Fighter, Prom Night, As the World Turns, Final Fantasy : The Spirits Within, Yasuke

Takayoshi Harry Shum Jr. Glee, Shadowhunters, Crazy Rich Asians, the Step Up films, Grey’s Anatomy , Everything Everywhere All at Once, Caper, LXD: Legion of Extraordinary Dancers, Single by 30, Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny